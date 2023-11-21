-->

Wednesday, 22 November 2023 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صناعات الغانم تحصد جائزة أفضل إدارة قانونية بالشرق الأوسط

11/21/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصدت الشركة جائزة «أفضل إدارة قانونية في الشرق الأوسط» في فئة الشركات الكبرى، وجاء هذا التكريم ضمن فعاليات جوائز
Legal Era لعام 2022-2023، والتي أقيمت في مدينة دبي الأسبوع الماضي.
ويمثل هذا الفوز تأكيدا لمكانة صناعات الغانم كأحد الرواد في مجال الإدارة القانونية، حيث تغلبت على منافسين بارزين منهم شركة أرامكو السعودية، سابك، البنك الوطني المصري، بنك دبي الإسلامي، والشركة السعودية للكهرباء، مما يؤكد تفوقها في هذا المجال الحيوي.
وفي تعليق حول هذا الإنجاز، عبرت الإدارة القانونية بالقول عن مشاعر الفخر والامتنان تجاه الفريق القانوني الاستثنائي للشركة، حيث قالت «يعكس الإنجاز الذي نحتفل به اليوم جهودا مستمرة ورغبة ملحة في الابتكار والتفوق بمجالنا. لم يأل فريق صناعات الغانم جهدا في استثمار خبراته الغنية وفهمه الدقيق للجوانب المعقدة في القانون لتحقيق نتائج مميزة. هذه الجائزة هي ثمرة التزامنا بأعلى معايير الأداء القانوني وتطبيق القوانين بكل دقة واحترافية.
نؤمن بقوة بأهمية العمل الجماعي والتعاون، الأمر الذي مكن فريقنا من التميز والتفوق. تمنحنا هذه الجائزة اليقين بأننا على الطريق الصحيح، وتحفزنا لمواصلة جهودنا بنفس العزم والإخلاص، آملين في مزيد من الإنجازات في المستقبل».
وتتمتع الدائرة القانونية في صناعات الغانم بسمعة مرموقة في استقطاب وضم أفضل الكفاءات القانونية، وهي تركز بشكل كبير على الابتكار في مجال الإدارة القانونية وتطوير استراتيجيات فعالة تتماشى مع التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، ويأتي هذا الفوز ليبرهن على التزام الشركة بالتميز في الأداء والتفاني في تحقيق أعلى معايير الجودة القانونية، مما يعزز مكانتها كقائد في السوق ومرجع في القطاع القانوني على مستوى المنطقة.

MENAFN21112023000130011022ID1107468058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث