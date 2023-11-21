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الخليج يطلق عرضا حصريا لحاملي بطاقات ماستركارد

11/21/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهوده لمكافأة عملائه أطلق بنك الخليج عرضا حصريا لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية، حيث يمنحهم خصما إضافيا بنسبة 15%، عند الشراء من خلال الموقع أو تطبيق الهاتف النقال الخاص بـ XCite. ويتمتع حاملو بطاقات ماستركارد الائتمانية من بنك الخليج، بالخصم الإضافي خلال الفترة من 22 نوفمبر 2023 إلى 26 نوفمبر 2023، ليكون بذلك أكبر التخفيضات التي تتم عبر الإنترنت لهذا العام من خلال تنزيلات «XCite فرايدي».
وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: «يحرص بنك الخليج على مكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة».
وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرها.
وعلى صعيد متصل، يوفر بنك الخليج لعملائه أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300 ألف فندق حول العالم. وينضم جميع حاملو بطاقات بنك الخليج بشكل مباشر إلى برنامج نقاط بنك الخليج، الذي يمنحهم مزايا عديدة، منها: فرصة السفر في أي وقت وإلى أي مكان طوال السنة، وكسب أميال السفر على الرحلات عند استبدال النقاط من شركة الطيران المفضلة لديهم، والحصول على نقاط إضافية عند سداد القيمة المتبقية من الحجز. وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة. وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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