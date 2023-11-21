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KIB يواصل دعمه لحملة لنكن على دراية

11/21/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لتعزيز أهداف برنامجه المجتمعي الرامي إلى نشر الثقافة المصرفية والمالية بين كل شرائح المجتمع.
ويحرص KIB في إطار دعمه للحملة على رفع مستوى الوعي لدى العملاء بكل المواضيع الخاصة بتعاملاتهم المصرفية، لاسيما المتعلقة بالبطاقات المصرفية وأنواعها، وذلك من خلال التواصل الدائم معهم عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.
وفي هذا السياق، أشادت مساعد مدير عام إدارة العمليات في البنك، ديمة المليفي بالحملة وأهدافها وما كان لها من تأثير إيجابي على مختلف شرائح المجتمع، موضحة أن البطاقات المصرفية، تعتبر من أهم المنتجات التي يجب التوعية بطبيعة استخدامها، حيث إنها تعد من الأدوات المالية الهامة التي تصدرها البنوك لعملائهم ليستخدموها في عمليات الدفع والشراء - سواء إلكترونيا أو عبر نقاط البيع المباشرة - أو للسحب النقدي.
وأوضحت أن البطاقات الائتمانية تنقسم إلى عدة أنواع، لكل منها خصائص ومميزات مختلفة، ومن أشهر هذه الأنواع بطاقة الخصم الفوري (Debit Card) التي تكون مرتبطة بالحساب المصرفي للعميل، ويستطيع من خلالها تنفيذ عمليات الشراء أو السحوبات النقدية، لتخصم المبالغ مباشرة من رصيده المالي المتوفر في حسابه فقط حتى نفاذه. كما أشارت إلى بطاقة الائتمان (Credit Card) التي تمكن حاملها من الشراء والدفع ثم سداد مديونيته لاحقا بطريقة مرنة.
وأضافت المليفي: «تنقسم البطاقات الائتمانية إلى عدة فئات مصممة لكل شريحة من شرائح العملاء، بناء على الحد الائتماني المناسب لها، ويقدم KIB مجموعة من هذه البطاقات، أبرزها بطاقة فيزا إنفينيت، فيزا سيجنتشر، وفيزا بلاتينوم، والتي تأتي بباقات حصرية من المزايا والعروض لحاملها، تشمل: تأمين سفر مجانيا، والدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات، وعروضا خاصة على المطاعم داخل الكويت وخارجها، وخدمة تأجير السيارات، وخدمة حماية المشتريات وغيرها الكثير، علما أن جميع البطاقات مزودة بالشريحة الذكية، ويتم قبولها لدى أكثر من 30 مليونا من منافذ فيزا وماستركارد حول العالم».

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