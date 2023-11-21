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مانع آل مكتوم يزور جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين

11/21/2023 10:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، مقر جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين في برج المؤتمرات، مركز دبي التجاري العالمي، وكان في استقباله الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد تهلك، أمين سر الجمعية.

والدكتور عبدالله العوضي، أمين الصندوق، والدكتور أحمد البركاني، عضو مجلس إدارة، والدكتورة منيرة الرحماني، عضو مجلس إدارة. واطلع الشيخ مانع آل مكتوم من مجلس إدارة الجمعية، على أبرز الخدمات الأساسية التي تقدمها الجمعية وأهم النشاطات والفعاليات التي نفذتها على مدار السنوات الماضية، في مجالات تنظيم أسلوب وأخلاقيات ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية، والتدريب الإداري.

والتدريب المهني، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري. وأشاد الشيخ مانع آل مكتوم بالدور الرائد الذي تقوم به الجمعية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة الإقليمية والدولية، وهو ما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات، المتمثل في جهودها لتعزيز أفق العمل المشترك ومجالات التعاون والشراكة لبلوغ آفاق جديدة للإنسانية في كل مجالات العمل.

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