-->

Wednesday, 22 November 2023 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة الإسرائيلية تقرّ اتفاقاً تطلق بموجبه حماس سراح رهائن محتجزين في غزة

11/21/2023 10:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرّت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء اتّفاقاً ينصّ على إطلاق حركة "حماس" سراح 50 رهينة تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة موقتة في القطاع الفلسطيني، بحسب بيان رسمي.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

واختطفت حركة "حماس" 240 شخصاً من جنوب إسرائيل خلال هجومها الدامي وغير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وبحسب مصادر قريبة من المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، فإنّ المرحلة الأولى منه، والقابلة للتجديد، تنصّ على إطلاق حماس سراح 50 رهينة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 150 سجيناً فلسطينياً.

وحرصت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء على التأكيد على أنّها "ستواصل حربها" ضدّ "حماس" فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان بالعبرية تلقّته فرانس برس إنّ "الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المختطفين، والقضاء على "حماس"، وضمان عدم وجود أيّ تهديد بعد اليوم لدولة إسرائيل انطلاقاً من غزة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21112023000110011019ID1107467975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث