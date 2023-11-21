جيبي الهوية الجديدة لـ السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.

أعلنت شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري – الرائدة في توفير منتجات التمويل التأجيري للسيارات،

والعديد من الحلول

التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والأعمال - عن إطلاق هويتها الجديدة ، وتبدأ بالمعرفة والشفافية والحلول الرقمية التي توفرها "جيبي " J-B والتي تمتاز بالمرونة، لتساهم في تعزيز قيمة العلامة و تقديم حلولًا مالية برؤية رقمية معاصرة، تنافس بها السوق السعودي، انطلاقا من دورها الرائد ومسؤوليتها الداعمة لنمو الاقتصاد السعودي وتطبيق أعلى معايير الجودة في الحلول المقدمة للعملاء وسهولة التعامل معها، والتوسع في تقديم الحلول التمويلية المتكاملة لأفراد المجتمع، التي تُسهّل حياة العملاء وتُبسّط عليهم التخطيط المالي وتصلُ لجيوبهم بأسرع وقتٍ.

وأعلن السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري: أنه بإطلاق الهوية الجديدة" جيبي J-B" يتجاوز تقديم الحلول التمويلية لقطاع السيارات، إلى تقديم حلولاً تمويلية متكاملة ومتنوعة بقيادة شابة طموحة ومتفائلة كمستشارين ماليين يصممون خيارات مالية ذكية تتمحور حول الاهتمام بالإنسان وفهمه وتمكينه ليصل الى رخائه المالي بغاية السرعة والسهولة.

وفي تصريحٍ بهذه المناسبة أكَّد السيد محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة "جيبي“J-B : أنَّ استراتيجيتنا تهدف للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، وتوفير التمويل المالي بشكلٍ معاصر يساهم في تبسيط إجراءات التمويل المعقدة باستخدام عمليات سهلة ومبسطة تعزز الرخاء المالي في المجتمع من خلال تقديم حلولٍ تمويليةٍ سريعة وحصرية، وبناء شراكاتٍ قوية مع عملائنا تمكنهم من الوصول إلى آفاق جديدة.

وأشاد آل الشيخ بفريق العمل الذي يضمُ العديد من الكوادر السعودية الشابة من بنات وأبناء الوطن، والتي ساهمت بما تمتلكه من خبرة في نجاح" جيبي” J-B"، مؤكداً أنَّ المستقبل يحمل المزيد من التحديات والفرص، ولكننا واثقين من قدرتنا على صنع مستقبل طموح يركز على الموثوقية، والسهولة، والتقدّم، وتبسيط عملية التمويل والتأكُد من امتلاك الجميع فهمًا واضحًا لخياراتهم المالية وتأثيرها على حياتهم.

ومن جانبه أشار السيد مشهور المسعودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: إلى أنَّ قيم“جيبي J-B“الأساسية هي: "البساطة" حيثُ نبسط المعلومة المالية وبدون تعقيد، و"الموثوقية" من خلال الوضوح في جميع التعاملات، أما القيمة الثالثة فهي:" فخورين"، أن "جيبي " J-B هي نتاج قياديات وفريق عمل سعودي طموح ومؤمن برؤية وطنه.

وأضاف المسعودي: نحن نحرص على أن تعكس الهوية الجديدة لـ "جيبي " J-B استراتيجية جديدة لتوفير أفضل التقنيات المالية لإنسانٍ مبتكرٍ وطموحٍ، تماشيًا مع ما تشهده مختلف القطاعات السعودية وخاصةً القطاع المالي من تطور وازدهار، بقيادة البنك المركزي السعودي في المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وفي ختام تصريحه قال السيد المسعودي: منذ الانطلاقة الأولى للسعودي الفرنسي للتمويل التأجيري قبل أكثر من 10 سنواتٍ ونحن نواكبُ ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور تكنولوجي مستخدمين أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، ونحرص على ابتكار الحلول الرقميّة الرائدة في القطاع المالي، وبإطلاق الهوية الجديدة "جيبي " J-B سنُساهم في تعزيز قيمة العلامة كشركةٍ تمويلية رائدة تُقدم حلولًا مالية برؤية رقمية معاصرة تُساهم في دعم نمو ودعم الاقتصاد السعودي.



