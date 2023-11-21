تحذير من تكرار سيناريو مجمع الشفاء ..الجيش الإسرائيلي يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي في غزة خلال ساعات

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي، هدد ليلة الأربعاء، باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، خلال ساعات، بداعي احتوائه على "نشاطات عسكرية".

وأفادت الوكالة بوصول رسالة نصية عبر تطبيق "واتساب" إلى أحد الإداريين في المستشفى، مرسلة من ضابط في الجيش الإسرائيلي جاء فيها: "تحذير خاص بإخلاء المستشفى الإندونيسي. في حوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول (نشاط عسكري) داخل المستشفى، والجيش يطلب بشكل فوري وقف كل الأعمال العسكرية في المستشفى. إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات الجيش يحفظ لنفسه الحق بالنشاط ضد العمليات العسكرية وفق القوانين الدولية".

وأكدت إدارة المستشفى أن هذا التهديد خلق حالة من الهلع كون الاقتحام قد يتخلله وقوع قتلى في صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وحذرت إدارة المستشفى الإندونيسي من تكرار القوات الإسرائيلية لسيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي وأخلى معظم من فيه من مرضى ومرافقين ونازحين.

وتم إجلاء نحو 100 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات من قصف استهدفت به طائرات إسرائيلية مرافق "الإندونيسي" بينها غرف العمليات، ما أوقع 12 قتيلا على الأقل، والعديد من الجرحى.

وبحسب مصادر صحية، لا يزال هناك 630 جريحا ومريضا في المستشفى الإندونيسي، بينهم نحو 50 تتطلب حالاتهم الصعبة سيارات إسعاف لإجلائهم، إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية.

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