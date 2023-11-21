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بنك أبوظبي الأول يطلق 5 صناديق استثمارية جديدة

11/21/2023 7:24:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق خمسة صناديق استثمارية جديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، في خطوة تهدف لتوسعة الخدمات المصرفية، وتقديم فئة جديدة من الأصول التي تحقق مستويات أعلى من المرونة والسيولة.

وعقد بنك أبوظبي الأول شراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول لتزويد عملاء البنك بخدمات صناديق ((إيفرجرين)) الاستثمارية الخمسة الجديدة التي تضم فاسانارا كابيتال، وموزينيتش آند كو، وبي آي إم سي أو، هاميلتون لين، وبارتنرز جروب.

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