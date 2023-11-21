«لونيت» و«بي إن واي ميلون» يؤسسان شركة لإدارة الثروات

أعلنت ((لونيت))، شركة إدارة الاستثمارات البديلة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، و((بي إن واي ميلون)) البنك الأكبر عالمياً في خدمات الحفظ والرائد في تقنيات إدارة الثروات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز BK)، عن اعتزامهما الاستثمار في شركة ((ألفيا)) الجديدة التي ستعمل على تطوير منصة تقنية لإدارة الثروات ستكون متاحة لمديري الثروات والأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم تمويل الشركة الجديدة التي ستتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، برأس مال قدره 300 مليون دولار، على أن تبدأ بتقديم خدماتها للعملاء في عام 2024. وسيمتلك بنك ((بي إن واي ميلون)) حصة الأقلية في الشركة.

وستركز شركة التقنيات المالية الجديدة على تلبية الطلب المتنامي في منطقة الشرق الأوسط من قبل مديري الأصول والثروات، والمؤسسات المصرفية الخاصة، ومؤسسات الاستثمار، على الحلول الرقمية المتكاملة التي توفر مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل إعداد العملاء الجدد، والتخطيط المالي، وإنشاء المحافظ الاستثمارية، والتداول وإعادة موازنة المحافظ، وإعداد تقارير إدارة المخاطر، والتحليلات المالية.

وقال سيف فكري، الشريك الإداري في شركة ((لونيت)): ((نتطلع إلى توظيف خبراتنا على المستوى المحلي وسجل بنك (بي إن واي ميلون) في حلول تقنيات إدارة الثروات بهدف مساعدة مديري الثروات في الشرق الأوسط)).