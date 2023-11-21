مسلم بن حم يبحث تعزيز التعاون مع «غرفة أبوظبي»

استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم وفداً من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة أحمد خليفة القبيسي المدير العام لـ((غرفة أبوظبي)) والوفد المرافق، وضم الوفد أعضاء من وزارة الاقتصاد برئاسة عبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية في الوزارة، وبحضور الشيخ أحمد بن مسلم بن حـم،

المدير التنفيذي لمجموعة بن حـم، والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم، عضو مجلس إدارة مجموعة بن حـم، وذلك في فندق رويال روز في أبوظبي.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين غرفة أبوظبي ومجموعة بن حم بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمارات.

وقام وفد ((غرفة أبوظبي)) بتقديم ملخص شامل لخدمات برنامج الشركات العائلية ((ثبات 2.0)) الذي يعد محفزاً رئيساً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وثمّن الشيخ مسلم بن حم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الغرفة، سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، برفد مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، بخدمات استثنائية ذات طابع عالمي، تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.