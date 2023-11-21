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إيرادات إنفيديا تقفز 206% في الربع الثالث وتتجاوز 18.1 مليار دولار

11/21/2023 7:24:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت إيرادات إنفيديا
بنسبة 206% إلى 18.12 مليار دولار في الربع ‏المالي الثالث المنتهي في 29 أكتوبر الماضي على أساس سنوي في ‏حين توقع المحللون إيرادات عند 16.18 مليار دولار.‏

بلغت الأرباح المعدلة لـ‎ إنفيديا نحو 4.02 دولار للسهم الواحد، بينما توقع ‏المحللون أرباحاً بنحو 3.37دولار للسهم.‏

وبلغ صافي دخل الشركة 9.24 مليار دولار أو 3.71 دولار للسهم من 680 مليون ‏دولار أو 27 سنتاً للسهم في نفس الفترة من عام 2022.‏

وتتوقع إنفيديا تحقيق إيرادات بنحو 20 مليار دولار في الربع المالي الرابع بنمو ‏نسبته 231% على أساس سنوي.‏

وذكرت إنفيديا في خطاب للمساهمين: "نتوقع انخفاض مبيعاتنا بشكل ملحوظ ‏خلال الربع الرابع من العام المالي 2024، لكننا نرى أيضاً أن هذا التراجع سوف ‏يعادله نمواً قوياً في بعض القطاعات".‏

وباستثناء أداء السهم بعد إغلاق جلسة اليوم، قفز سهم إنفيديا بنسبة 241% منذ ‏بداية عام 2023 حتى الآن.‏

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