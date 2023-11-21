«إنويستا» تفتتح مقراً لها في دبي

أعلنت مجموعة الشركات الدولية المتخصصة في الاستثمارات وحلّ النزاعات عبر الحدود ((إنويستا))، افتتاح فرعها في دبي، في خطوة منها للتوسع إلى أسواق الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

ويقود المجموعة أندريه إلينسون، المدير التنفيذي السابق لشركة A1 إيه وان، والذي أعرب عن حماسه بافتتاح الفرع الجديد، مشدداً على أنَّ ((مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة مثالية لشركة إنويستا لتوسيع عملياتها وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة)). كما أشار إلى أنَّ ((الإمارات تتمتع بنمو اقتصادي قوي، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المواتية لتأسيس الأعمال)).

ويعمل الفرع في دبي، بكامل طاقته، لتقديم الحلول للعملاء الذين يبحثون عن مجموعة واسعة من الخدمات والحلول، بما في ذلك الحلول الاستشارية والقانونية والاستثمارية.

وتقدِّم ((إنويستا-دبي)) مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات القطاعين المالي والصناعي، وتشمل: استراتيجيات الاستثمار، وحل النزاعات عبر الحدود، وتمويل التقاضي، وإدارة الأصول المتعثرة، وتمويل الشركات، وإعادة هيكلة الديون، وهيكلة الميراث وحمايته، والوساطة في المنازعات.

وأطلقت ((إنويستا)) شركتها في عام 2022، وتمتلك حالياً فروعاً في: دبي، وباريس، وهونغ كونغ، وفيينا، وإسطنبول. وتتمتع دبي بموقع استراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يجعلها مركزاً مثاليّاً للأعمال التجارية الدولية.

ويعزز الهيكل التنظيمي في دبي الشفافية ويوفر إطاراً قانونياً يدعم عمليات شركات إدارة الأصول المتعثرة، كما أنّها تمثل مركزاً رئيسياً لإدارة الثروات، بأصول تتجاوز قيمتها تريليون دولار، لذلك تأتي أهمية فرع إنويستا في دبي الذي يُعدّ بمثابة مركز محوري، حيث يوفر للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة إمكانية وصول معززة إلى خدمات إدارة الأصول الشاملة للشركة.