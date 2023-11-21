سيتي جروب تعتزم الاستغناء عن أكثر من 300 من كبار المديرين



قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة تعتزم الاستغناء عن أكثر من 300 من كبار المديرين كجزء من خطة الرئيس التنفيذي جين فريزر لتبسيط الهيكل الإداري للمجموعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر القول إن المجموعة بدأت إعلان التخفيضات التي تشمل مسؤولين في المستويين التاليين للرئيس التنفيذي أمس، مشيرة إلى أن عدد الوظائف التي تقرر شطبها تعادل حوالي 10% من إجمالي وظائف هذه الفئة الإدارية العليا.

وقالت سيتي جروب في بيان "اليوم أبلغنا زملاءنا بالطبقة التالية من التغييرات في الكثير من أنشطتنا ووظائفنا حيث نواصل

تعديل هيكلنا الوظيفي

ليلائم نموذج عملنا الجديد البسيط... وفي حين نعلم أن الإجراءات التي نتخذها لتنفيذ إعادة تنظيم مؤسستنا تتضمن بعض القرارات الصعبة ذات التبعات، فإننا نؤمن بأنها الخطوات الصحيحة لكي يتناسب هيكلنا من استراتيجيتنا

وضمان استمرارنا في تقديم أفضل الأداء لعملائنا".

وفي أوائل الشهر الحالي ذكرت تقرير إخبارية أن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة تعتزم شطب 10% على الأقل من الوظائف في قطاعاتها الرئيسية.

وأعلنت سيتي جروب في وقت سابق اعتزامها القيام بعملية إصلاح كبيرة بعد أن كشف جين فريزر الرئيس التنفيذي

عن خطة لتبسيط أنشطتها وتسريع وتيرة عملية اتخاذ القرار.

وقال التقرير

إن المديرين والمستشارين

يعملون على بلورة خطة إعادة هيكلة

المجموعة والتي تحمل داخليا الاسم الرمزي "مشروع بورا بورا"، وتتضمن شطب 10% على الأقل من الوظائف في أنشطة المجموعة الرئيسية.

ويعتزم فريزر

إعادة هيكلة سيتي جروب

إلى 5 قطاعات رئيسية وكل منها يتبع فريزر مباشرة. ويمثل هذا التحول

خروجا واضحا عن التنظيم السابق للمجموعة والذي يركز على العملاء الأفراد والمؤسسيين.

في الوقت نفسه، سيواجه موظفو دعم الأنشطة التي ستخرج منها المجموعة أو يعاد تنظيمها احتمال التسريح بحسب التقرير.

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