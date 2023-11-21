حركة الجهاد تعلن وفاة الرهينة الإسرائيلية حنا كتسير

أعلن أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، عبر تيليجرام مساء الثلاثاء وفاة الرهينة الإسرائيلية حنا كتسير التي كانت محتجزة لديها منذ الهجوم على إسرائيل الشهر الماضي.

وقال في بيان "سبق وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة إسرائيل أدت إلى فقدان حياتها".

وأضاف "نجدد تأكيدنا على إخلاء مسؤوليتنا تجاه الاسرى لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة".

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