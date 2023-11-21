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127 مشاركاً في جائزة الشارقة لنقد الشعر

11/21/2023 7:24:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة بعنوان ((بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة))، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، إقبالاً عربياً لافتاً حيث استقبلت 127 بحثاً نقدياً لمشاركين ومشاركات يمثلون 14 دولة عربية، وذلك مع إغلاق باب المشاركة قبل أيام.

وكانت الأمانة العامة قد أطلقت موضوع الجائزة للكتّاب والنقاد والمهتمين في نقد الشعر العربي في شهر مارس الماضي، على أن تتم المشاركة وفق الشروط والأحكام للجائزة.

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، الأمين العام للجائزة: ((إن الإقبال اللافت على الجائزة يؤكد أهميتها لدى النقّاد العرب، ويعكس دورها الفاعل في قراءة المشهد الشعري العربي من زاوية نقدية مميزة، وهو تعزيز لرؤية الجائزة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة لتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تتصل بالشعر)).

وأشار الأمين العام للجائزة إلى أن المشاركات تتصاعد من دورة إلى أخرى، موضحاً في هذا السياق أن الدورة الأولى استقبلت 53 مشاركة، فيما جاءت الدورة الثانية بـ65 مشاركة.

ولفت مدير إدارة الشؤون الثقافية إلى أن بيوت الشعر في الوطن العربي مثّلت دوراً بارزاً في الترويج للجائزة عربياً، وكانت بمثابة مدخل للكثير من النقاد والأكاديميين، وبيّن أن الدورة الحالية شهدت تنوعاً مميزاً في المشاركات من 14 دولة هي: مصر، والمغرب، والعراق، وسوريا، والجزائر، والأردن، وتونس، واليمن، والسعودية، والبحرين، والإمارات، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان.

وأبرز القصير أن لجنة التحكيم لهذه الدورة ستقوم باختيار البحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وفق معايير نقدية متفق عليها، في ظل العدد الكبير من المشاركين، مشيراً إلى أن الإعلان عن أسماء الفائزين سيتم خلال فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الحادية والعشرين، والذي سيقام في شهر يناير المقبل.

وأضاف أن الجائزة تمنح أفقاً واسعاً للناقد العربي وهو يقف أمام عناوين بارزة تضع القصيدة العربية ضمن قراءة جديدة للنصوص الشعرية، والتحولات في بنائها الإبداعي، والفني، وكل ما يحمله الشعر من إحالات رمزية، ودلالية، وفكرية، وفلسفية، وتأملية.

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