319 ألف زائر لمهرجان الحرف والصناعات التقليدية

اختتمت أمس النسخة التاسعة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واستمر على مدار 20 يوماً في الفترة من 1 لغاية 20 نوفمبر الجاري، في سوق القطارة في العين.

وقد حفلت نسخة هذا العام من المهرجان ببرنامج استثنائي من الفعاليات الثقافية الحية، إلى جانب الأنشطة، وورش العمل، والعروض التي تحتفي بتراث دولة الإمارات العريق من الحرف والصناعات التقليدية، وتشجع على المحافظة عليها وتطويرها، مع تسليط الضوء على أبرز الحرفيين الموهوبين في هذا القطاع. واستقبل المهرجان هذا العام 319 ألف زائر على مدار 20 يوماً.

وفي هذا الإطار قالت منى بن شيبان المهيري، من اللجنة المنظمة للمهرجان لـ ((البيان)): ((اختتمنا فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بنجاح فائق، إذ استقبلنا في النسخة الجديدة من المهرجان 319 ألف زائر، الأمر الذي يؤكد أهمية إحياء المهرجان في هذه المدينة العريقة)).

وأضافت: ((حظي الزائرون بفرصة للاستمتاع بالعروض الحرفية المباشرة التي تظهر الأدوات والأساليب التقليدية المستخدمة لابتكار مجموعة من المصنوعات اليدوية الإماراتية الجميلة والفريدة من نوعها.

وليس هذا فحسب، إذ حظيت الأسر المنتجة والتي تتمثل في سيدات إماراتيات منتجات ومبدعات بفرصة عرض مشاريعهن الإماراتية ومنتجاتهن اليدوية والتراثية التي تحمل بصمة المرأة الإماراتية المنتجة، آملات أن تتخطى مشاريعهن الإماراتية الإطار المحلي، وذلك ليصل المنتج الإماراتي إلى العالمية)).