«راحلون.. باقون» يحتفي بإبداعات أحمد بوسنيده الأدبية

احتفت هيئة الثقافة والفنون في دبي، (دبي للثقافة)، أول من أمس، في متحف الاتحاد، ضمن فعاليات الموسم الرابع من برنامج ((راحلون.. باقون))، بالرمز الأدبي الإماراتي الراحل أحمد بوسنيده، الذي أضاف بشاعريته المتقدة وبشخصيته الفذة، نموذجاً واسع الثراء في المشهد الإبداعي الإماراتي.

تضمن برنامج الاحتفالية باقة منوعة من الفعاليات، التي تناولت أهم المحطات الثقافية والفنية في حياة هذا الرمز الأدبي الكبير.

الجيل الحالي

((البيان)) التقت محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في ((دبي للثقافة)) للحديث عن أثر الفعاليات التي تكرم رموز الأدب المحلي، فقال: لاحظنا بعد مواسم عدة من الاحتفاء بالشخصيات الأدبية الإماراتية، أن لهذه الفعاليات أثراً إيجابياً على معرفة أبناء الجيل الحالي بالمبدع الراحل وترديد اسمه على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يأخذ صدى طيباً ويثير تفاعلاً مع أدبه وأشعاره، والبحث عن قصة حياته.

وأضاف الحبسي: إن الحديث عن الأديب المحلي يمثل مصدر اعتزاز وفخر للجيل الحالي، لذا نسعى خلال برنامج ((راحلون.. باقون)) تناول حياة الرموز والقامات الأدبية من كل الجوانب، وتسليط الضوء على مواهبها المتعددة، وهذا ينطبق على الأديب الراحل أحمد بوسنيده، متعدد المواهب، الذي كان شاعراً وخطاطاً ومعلماً يعلم القرآن وكاتباً للحكام في عصره.

‏علماء بارزون

لا يستطيع الزمن أن يفصلنا عن ماضٍ عريقٍ مهما بعدت المسافات، والشاعر أحمد بن عبد الرحمن الهرمسي النعيمي ١٨٥٥- ١٩٢٠، المعروف بأحمد بوسنيده، الذي لقبه المؤرخ محمد بن صالح المطوع بـ((مقلة زمانه))، هو واحد من المبدعين الذين أضاؤوا في الثقافة الإماراتية بفاعليته الواضحة في عصره.

نشأ الراحل في الشارقة، وتلقى العلم على أيدي علماء بارزين، فظهرت مواهبه مبكراً في الشعر النبطي، وجمال الخط العربي الذي تميز به، ولأنه كان جامعاً لمواهب كثيرة فإن نموذجه الساطع في الفكر والثقافة جعله يمتلك الحكمة التي يستنار بها، فقد عاصر في فترة حياته عدداً من حكام الشارقة، وعمل في فترة شبابه كاتباً عند الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، وهي مهنته التي عرف بها، حيث كان بارعاً أيضاً في كتابة العقود وصياغتها، وعالماً فقيهاً بقوانينها وأعرافها، فقد تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم مبكراً، وكان عليماً بأشعار العرب وأخبارهم، وكان عليماً أيضاً بفنون الخط العربي ومعلماً له.