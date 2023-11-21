«دبي للثقافة» و«غوغل» تختتمان «مخيم المبدعين»

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) فعاليات ((مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نسخة الاستدامة))، الذي نظمته بالتعاون مع شركة ((غوغل))، بهدف إرشاد وتمكين أعضاء المجتمع الإبداعي من استكشاف ممارسات التصميم الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة المبدعين، لتعزيز حضورهم وتأثيرهم الإبداعي وتنمية مشروعاتهم، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وإيجاد بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين وتنمية مهارات وقدرات أصحاب المواهب في مختلف المجالات.

وأشارت شيماء السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في ((دبي للثقافة)) إلى أهمية ((مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نسخة الاستدامة)) ودوره في رفع مستوى الوعي البيئي للفنانين والمصممين والمواهب الناشئة من الإمارات والمنطقة، عبر تحفيزهم على دمج الممارسات المستدامة ضمن أساليبهم الفنية المختلفة، وقالت: ((تحرص ((دبي للثقافة)) على توفير كل ما يحتاج إليه أعضاء المجتمع الإبداعي من ممارسات ومهارات جديدة تسهم في إلهامهم وتشجعهم على تطبيق الاستدامة في إنتاجاتهم الإبداعية والفنية، إذ عملت عبر ((مخيم المبدعين)) على تزويد المشاركين أدوات جديدة ومبتكرة تعزز توجهاتهم نحو تحقيق الاستدامة، ما يسهم في دعم البنية التحتية للصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب)).

لقاءات

وشهد المخيم الذي أقيم على مدار 3 أيام في مقر مكاتب ((غوغل)) بدبي، توفير لقاءات توجيه فردية للمشاركين تحت إشراف موظفي ((غوغل)) ومجموعة من الخبراء، إضافة إلى عقد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي ناقشت سبل تحقيق الاستدامة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخواص المواد الصديقة للبيئة والمُعاد تدويرها، وممارسات التصميم الصديقة للبيئة، وغيرها، وركز هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار في جلسة ((الاستدامة والتصميم)) على أهمية الأفكار والسياق والعواطف في التصميم، بينما ناقش أندرياس ميلينهاوزن، مدير قسم الأعمال الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ((غوغل))، في جلسة ((الإعلان والإبداع للفنانين)) قيمة العلامة التجارية، وتحدث برونو بيانشيني، رئيس الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ((غوغل)) في مشاركته في جلسة ((لماذا تعد الاستدامة مهمة؟)) عن أهمية الاستدامة وقدم في هذا الإطار مجموعة من الاقتراحات الملهمة، فيما استعرضت كريستين ويلسون من ((بي هيد. إكو)) خبراتها في الصناعات الثقافية والإبداعية والاستدامة، وأبرز التحديات التي واجهتها في عملها في مشروعات التصميم المعاد تدويرها.

قواعد

وعرض كريم زوين، مدير الشركاء الاستراتيجي في يوتيوب، مطوّر محتوى فناني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غوغل، في جلسة ((يوتيوب + الفنانين (العلامة التجارية + التسويق) النهج الذي يتبعه ((يوتيوب)) تجاه أصحاب المشروعات المختلفة، وناقش جيانيس كولياس، الخبير الاستراتيجي الإبداعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غوغل، في جلسة ((يوتيوب 101 للفنانين)) القواعد الأساسية لإنشاء إعلان إبداعي مُجدٍ، وبين رامي جوهر، مدير البرامج في منصة غوغل للفنون والثقافة، في جلسة ((منصة غوغل للفنون والثقافة: استخدام التكنولوجيا للحفاظ على الثقافة)) أهمية وفوائد الكتابة الآلية.

وناقش آدي نارايانان، رئيس قسم علوم وهندسة المواد في ((غوغل)) في جلسة ((المواد الصديقة للبيئة وابتكارات غوغل المعاد تدويرها)) نهج الاقتصاد الدائري الذي تتبعه غوغل، بينما استعرض ريتشارد ويلسون، مؤسس كولاب في فعاليات المخيم أبرز المبادرات المحلية التي أسهمت في تطوير مواد مستدامة مبتكرة، وقدم أمين التاجر، الرئيس التنفيذي لشركة ((ذا إنفنتي وار)) ومرشد الشركات الناشئة في ((غوغل))، للمشاركين مجموعة نصائح وإرشادات عن استخدامات برنامج ((ستايبل ديفيوجن))، فيما تحدثت زيلي روش، مديرة الشؤون المؤسسية والاستدامة في متحف اللوفر أبوظبي، عن أهمية دور الفنان في المجتمع، وذلك في مشاركتها في جلسة ((منظور المتحف: دور الفنان في مجتمع اليوم))، بينما قامت مانسي بافيشي، منسقة ((ميك ووركس – الإمارات)) في مركز ((تشكيل))، بتعريف المشاركين ببوابة ((ميك ووركس – الإمارات)) الهادفة إلى تسهيل التعاون بين القطاع الإبداعي والمصنعين والموردين في الدولة.