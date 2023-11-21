تراكيب إبداعية «عابرة» تعانق رمال الشواطئ في أبوظبي

تحول تركيبة أرض ضخمة للفنان جيم دينيفان مساحات رملية في أبوظبي، محاذية للخليج العربي إلى أشكال هندسية دقيقة، هي عبارة عن دوائر ومثلثات وأهرامات وأشكال أخرى، ستمر عليها عوامل الزمن في إصلاح تدريجي لإعادتها إلى تضاريسها الطبيعية.

التركيبة الفنية الضخمة هي جزء من الدورة الأولى من معرض التركيبات الفنية الضوئية ((منار أبوظبي))، المقام تحت شعار ((سكون الضوء))، ويستمر حتى 30 يناير 2024، ويعد محوراً رئيسياً لمبادرة ((أبوظبي للفن العام))، التي تحتفي بالفن العام وبإنارة معالم المدينة ومناظرها بالضوء.

ويمكن مشاهدتها ضمن معرض مقام في جزيرة الفاهد في أبوظبي تحت اسم ((مماثل ذاتياً))، حيث أفيد عن إضاءتها بـ 432 مصباحاً تعمل بالطاقة الشمسية.

تتألف القطعة الفنية من 19 حلقة و448 هرماً، وتمتد على مساحة كيلو متر مربع تقريباً، ويصل ارتفاعها عند أعلى نقطة إلى 27 متراً، ويمكن الوصول إليها عن طريق جسر يتوافق مع شكلها الجغرافي.

وعن ممارسة الفنان الإبداعية أفادت مجلة ((كولوسال)) الفنية عن وجود عنصر أساسي، يتمثل بتركيزه على تجارب البناء داخل مناظر الطبيعة، من خلال الفن والأحداث المؤقتة العابرة، كما بعمله على تراكيب ممتدة في الرمال يحولها إلى أشكال هندسية، متيحاً للوقت والطقس والمد والجزر المتغير بإصلاح التراكيب تدريجياً مرة أخرى، ويحولها إلى تضاريس طبيعية.

وعموماً يتراوح حجم تركيبات الفنان ونطاقها من تركيبات صغيرة على الشاطئ إلى تدخلات بحجم مدينة تمتد لأميال، كل منها يشكل استجابة لموقع معين. وسبق للفنان الذي يعمل طاهياً أيضاً دعوة الناس للالتقاء، وتناول الطعام على طاولات مؤقتة في مواقع رائعة، قبل حزمه الأمتعة ومغادرة الموقع مع إبقائه على ما هو عليه تماماً. وقد أوضح على موقعه نظرته لهذا الفن قائلاً: ((يوجد في الطاولات، التي أنصبها وأعمال الأرض الفنية، التي أبدعها، عنصر من عدم الثبات العضوي)).