منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية ينطلق اليوم

تنطلق اليوم النسخة الأولى من ((منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية))، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ويستمر حتى الـ 23 من الشهر الحالي، تحت شعار ((الرياضة وجودة الحياة))، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

ويعد المنتدى هو الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويركز على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على محاور عدة تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وسيكون اليوم الأول مخصصاً لاستعراض أفضل الممارسات الإقليمية في المنطقة من دول (المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – مملكة البحرين)، فيما سيشهد اليوم الثاني الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبدالله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تقام فيه جلستان الأولى بعنوان ((الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية))، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان ((النمذجة الاستراتيجية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية))، بالإضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى.

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