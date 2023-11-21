-->

Wednesday, 22 November 2023 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية ينطلق اليوم

11/21/2023 7:24:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم النسخة الأولى من ((منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية))، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ويستمر حتى الـ 23 من الشهر الحالي، تحت شعار ((الرياضة وجودة الحياة))، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

ويعد المنتدى هو الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويركز على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على محاور عدة تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وسيكون اليوم الأول مخصصاً لاستعراض أفضل الممارسات الإقليمية في المنطقة من دول (المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – مملكة البحرين)، فيما سيشهد اليوم الثاني الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبدالله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تقام فيه جلستان الأولى بعنوان ((الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية))، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان ((النمذجة الاستراتيجية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية))، بالإضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN21112023000110011019ID1107467842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث