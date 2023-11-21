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إسماعيل إبراهيم حكماً في مونديال أندية الطائرة

11/21/2023 7:24:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك الحكم الإماراتي الدولي للكرة الطائرة إسماعيل إبراهيم، في إدارة مباريات بطولة العالم للأندية للرجال في الكرة الطائرة، والمقررة في الهند خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، وبمشاركة 6 من أفضل أندية العالم.

ويغادر إسماعيل الدولة في طريقه إلى الهند يوم 4 ديسمبر المقبل، استعداداً لانطلاقة البطولة المشارك فيها أندية مولودية بوسالم التونسي بطل أفريقيا 2023، وكروزيرو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 2023، وزاكزا كوسلي البولندي بطل دوري أبطال أوروبا 2023، ومودينا الإيطالي بطل كأس الكؤوس الأوروبية، وسنتوري صن بيردز الياباني بطل آسيا، وويجيل جاسترزيبي زدروج الإيطالي بطل أبطال أوروبا.

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