إسماعيل إبراهيم حكماً في مونديال أندية الطائرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك الحكم الإماراتي الدولي للكرة الطائرة إسماعيل إبراهيم، في إدارة مباريات بطولة العالم للأندية للرجال في الكرة الطائرة، والمقررة في الهند خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، وبمشاركة 6 من أفضل أندية العالم.
ويغادر إسماعيل الدولة في طريقه إلى الهند يوم 4 ديسمبر المقبل، استعداداً لانطلاقة البطولة المشارك فيها أندية مولودية بوسالم التونسي بطل أفريقيا 2023، وكروزيرو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 2023، وزاكزا كوسلي البولندي بطل دوري أبطال أوروبا 2023، ومودينا الإيطالي بطل كأس الكؤوس الأوروبية، وسنتوري صن بيردز الياباني بطل آسيا، وويجيل جاسترزيبي زدروج الإيطالي بطل أبطال أوروبا.
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