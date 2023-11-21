«تسونامي الهواة» يطيح 5 مدربين مواطنين في 9 جولات

ما زال ((تسونامي)) إقالات المدربين مستمراً في دوري ((الهواة))، ووصل إلى 5 مدربين مواطنين في 9 جولات، وهو رقم غير مسبوق، خصوصاً بعد مرور 9 أسابيع فقط على انطلاقة الموسم، ويبدو في الأفق أن موجة الإقالات في طريقها إلى المزيد.

ويعتبر محمد إسماعيل مدرب الحمرية آخر مدرب يتم الاستغناء عن خدماته أول من أمس في أعقاب تراجع نتائج عنابي الهواة فريق الحمرية واحتلاله المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بعد تعرض الفريق لأربع هزائم وحقق الفوز في ثلاث مباريات، فضلاً عن استقبال شباك الحمرية لـ 13 هدفاً وأحرز 11 هدفاً، وقامت إدارة الحمرية برئاسة حميد الشامسي بالتعاقد مع المدرب محمد الجالبوت الذي يملك خبرة كبيرة وقاد فريق الإمارات للصعود الموسم الماضي.

رحيل مبكر

وكانت موجة الإقالات قد بدأت مبكراً حيث سبق 4 مدربين الكوتش محمد إسماعيل بعد أن غادر محمد الحوسني مدرب الفجيرة كابينة تدريب الذئاب لتتم الاستعانة بالصربي ماركوف مدرب الإعصار الحتاوي السابق، واتخذت إدارة نادي دبا الفجيرة القرار الصعب بالاستغناء عن المدرب الوطني حسن العبدولي وتمت إعادة الصربي زوران بوبوفيتش، وسار مصفوت على النهج نفسه واستغنى عن عبد الغني المهري بالتراضي، والقادم أيضاً مدرب صربي هو ماتيك سلافكو، ولم يستمر معتز عبدالله مع الرمس طويلاً ليتوقف عن قيادة برتقالي الهواة دون إبداء أي معلومات من كلا الجانبين.

استمرارية و صمود

ولا يزال هناك 5 مواطنين على رأس عملهم يأتي في مقدمتهم الدكتور عبدالله مسفر مدرب الظفرة والذي يقود الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة في دوري الأولى باحتلال فارس الظفرة لوصافة الترتيب برصيد 18 نقطة، ويبلي عيد باروت بلاءً حسناً مع فريق الجزيرة الحمراء الذي بات ضمن فرق المربع الذهبي برصيد 15 نقطة مناصفة مع دبا الحصن الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، ويتواجد المدرب بدر طبيب مع التعاون الذي يحتل المركز الخامس متساوياً مع دبا الفجيرة برصيد 13 نقطة، ويشرف محمد العجماني على تدريب غلف يونايتد برصيد عشر نقاط في المركز الثاني عشر، فيما يتواجد الخبير جمال الحساني المدير الفني للذيد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

استقرار

وعلى مستوى المدربين الأجانب فقد حافظ كل من البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة متصدر الدوري على موقعه منذ بداية الموسم إلى جانب التونسي عثمان النجار مدرب دبا الحصن وجو لوفيل مدرب يونايتد، والجزائري فؤاد بومضل مدرب العربي والمغربي إبراهيم بفود مدرب مسافي.

تريث وثقة

بدوره دعا عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون إدارات الأندية إلى ضرورة الصبر والتريث فيما يتعلق بوضعية الأجهزة الفنية، مشيراً إلى أن إدارة نادي التعاون برئاسة عبدالله حماد الشحي جددت عقد المدرب بدر طبيب للموسم الثاني على التوالي، وذلك لإحداث مزيد من الاستقرار والانسجام بين المدرب واللاعبين، مشيراً إلى أنهم راضون عن نتائج فريق التعاون في دوري الدرجة الأولى، ويطمحون بالتأكيد للأفضل في قادم الجولات.

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