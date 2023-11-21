سباق زايد الخيري في أبوظبي السبت

يستعد سباق زايد الخيري للعودة من جديد يوم السبت المقبل، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً أمام جميع الراغبين بالمشاركة في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات من السباق، سواءً للجري أو مجرد المشي، وذلك دعماً للهدف الرئيس للحدث المتمثل في تعزيز روح الخير والعطاء والإنسانية.

وسيبدأ السباق في تمام الساعة 7 صباحاً، مع فترات انطلاق مختلفة للمسافات الثلاث، ليتم بعدها إقامة حفل توزيع الجوائز في تمام الساعة 8:45 صباحاً بعد انتهاء مجريات الحدث.

كما سيتم وضع علامات واضحة على طول كل مسار من المسافات الثلاث من السباق حتى يتمكن المشاركون من العثور على طريقهم بسهولة.

ويعد سباق زايد الخيري في أبوظبي حدثاً مجتمعياً يتيح لجميع الأفراد والعائلات والأندية والعدائين المشاركة في أجواء اجتماعية وتنافسية، بالإضافة إلى تنافسهم للفوز بجوائز يبلغ مجموعها مليون درهم إماراتي، توزع على الفائزين حسب الفئات والمسافات. وتخصص جميع عائدات هذه النسخة من السباق لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال ((مركز أبوظبي للخلايا الجذعية)).

وقال الفريق الركن ((م)) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري: ((مع استعدادنا لإقامة سباق زايد الخيري السبت، فإنا نستذكر بفخر الهدف السامي من تنظيم هذا الحدث الرياضي والخيري لخدمة مجتمعنا المحلي.

نتطلع إلى الاستمرار في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع عبر التعاون مع المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية، تماشياً مع الرسالة الأساسية للحدث والمتمثلة بتقديم العون والخير للمجتمع، وضمان توفير الفرصة أمام الجميع للمساهمة في هذه المساعي والأهداف النبيلة)).

وأضاف: ((أوجه الدعوة للجميع للانضمام إلينا والتسجيل في هذا الحدث الرائع، والوقوف إلى جانب المتسابقين الذين يعملون معاً على إنشاء مجتمع أفضل، ويساهمون بترسيخ معاني الخير والعطاء. وأتطلع لرؤية جميع المشاركين عند خط البداية، وأتمنى أن يكون حدثاً لا ينسى)).

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