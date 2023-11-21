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نادي الإمارات.. مشاركات مجتمعية ومبادرات إنسانية

11/21/2023 7:24:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع نادي الإمارات من مستوى اهتمامه بالمبادرات الإنسانية ودعم الروابط الاجتماعية، مع توسيع المشاركة في إدارة شؤونه خلال الفترة الماضية بتكوين عدد من اللجان التي فتحت الباب واسعاً أمام جميع الراغبين من محبي النادي لتقديم خدماتهم المختلفة تحت مظلة مجلس الإدارة.

وأكد النادي عبر عدد من مواقفه، مشاركاته المجتمعية على طريقة استضافته مؤخراً مبادرة ومباراة الأمل لدعم مرضى السرطان، ومواقفه الإنسانية بحرصه على تحقيق رغبات جماهير الكرة، منها مبادرته بتلبية رغبة عائلة بولندية طلبت عبر لافتة في إحدى المباريات مقابلة نجم الفريق الأسطورة أندريس إنييستا، حيث تم استضافة العائلة في النادي والسماح لها بالتقاط الصور التذكارية مع إنييستا بعد مجهود كبير للتواصل معها وتحديد موعد للمقابلة.

ومن المواقف الإنسانية، تفاعل يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة مع أحد الأطفال الذي كان يذرف الدموع على عدم تمكنه من التقاط صورة مع إنييستا، حيث قام البطران بتحقيق رغبة اللاعب الذي يسكن خارج إمارة رأس الخيمة بإحضاره إلى ملعب النادي في رأس الخيمة والسماح له بقضاء بعض الوقت مع النجم الإسباني الشهير.

فيما ظهرت الكثير من المواقف التي أكدت الترابط الاجتماعي داخل أسرة النادي والتي أسس لها مجلس الإدارة في السنوات الأخيرة، منها حرص محمد الجالبوت مدرب الفريق السابق على زيارة النادي ومتابعة أحد تدريبات الفريق مع مقابلته للاعبين والجهاز الفني، ما عكس العلاقة القوية التي ربطته بالنادي.

وهنالك أيضاً، حرص الإدارة على التواصل مع مشجعي النادي والذي عكسته الزيارة التي قام بها مجلس الإدارة للمشجع نصيب بوعفراء للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به، وعدد من الزيارات المماثلة .

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