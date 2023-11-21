هزيمة ترتدي ثياب النصر

أثناء مسيرتنا في الحياة نعايش العديد من المفاهيم ونقوم بتجربتها، وخلال تلك التجارب نتعلم العديد من الأمور حولها، بعض تلك الأمور قبل أن نقوم بتجربتها نعتقد أنها بسيطة وعادية وقد يعيشها أي إنسان بدون أن تغير شيئاً به، إلا أن الأمر يختلف تماماً بعد أن يقوم أحدنا بالتجربة، من تلك المفاهيم الحيوية والمهمة، والمتواجدة والماثلة في حياتنا المنافسة، وسواء كنت في سياق مفيد ويزيد من الإنتاجية والحماسة والدفاعية نحو الإبداع، أو في جانبها السلبي الذي يثير القلق والعداوات.

في هذا السياق قد نجد تعدداً في الآراء في رؤية الجوانب التي تستحق المنافسة وتلك التي تتطلب التعاون والتكاتف، دون شك فإن مصطلحاً كهذا – المنافسة - واسع ويشمل جوانب متعددة ومواضيع متفرقة، كما أنها في البعض من الأحيان متطلب غداري يدفع نحو الإنجاز وتسريع الجهود لكنني أتوجه نحو المنافسة العدائية أو تلك التي ترتدي غطاء من التنافس الإيجابي وهي تتوجه نحو تحطيم القدرات وتثبيط العزائم.

ولعل السؤال البديهي في هذا السياق، مَن منا لم يعش أجواء من المنافسة في مختلف مراحل حياته؟ أليست – أي المنافسة – تُذيقُنا طعمها المّر منذ طفولتنا، ثم بدأت بشكل فعلي وعشناها خلال سنوات تعليمنا الدراسية الأولى، عندما نشعر بالحزن ليس لأننا حصلنا على درجة 7 من عشرة في اختبار مادة الرياضيات، بل نشعر بالحزن لأن شخصاً آخر حصل على 9 من عشرة وهي درجة أفضل من درجتنا.

الذي أشير له هي تلك المنافسة التي قد تكون غرست في قلوب وعقول البعض، مفادها أن التنافس ليس بهدف التطوير بل بهدف أن لا نشعر بالهزيمة، أو أن يأتي أحد آخر أفضل منا، أن يكون تطوير أنفسنا ليس لكي نصبح أفضل، بل لكي نتجاوز شخصاً ما، والمشكلة أن هذه الفكرة التي بدأت خاطئة منذ الطفولة تستمر وتنمو للتمحور على شخصياتنا، فأصبحنا نتوجه للتنافس حتى في تلك الجوانب التي لا طائل ولا عائد منها!



أعتقد أنه عندما يصبح السعي للنجاح والخوف من الفشل، قائماً على رغبة تجاوز شخص آخر وهزيمته، يجب أن يبدأ الإنسان بمراجعة ذاته وأهدافه في الحياة، بل حتى قيمه ومبادئه، لأنني لا أعتقد أبداً بأن إنساناً واثقاً من قدراته ومن نفسه ولديه أهداف عالية، يعتبر تجاوز زميلٍ له عبارة عن إنجاز، بل على النقيض. أؤمن أنه يجب أن تسود روح المودة والمؤاخاة وتمني الخير للآخرين، ولا ننسى قول الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» يجب أن نتوقف عن وضع المقارنات والتفكير بما يملك الآخرون، أن نبدأ بالتركيز على أنفسنا وتقدمنا.

في هذا السياق أستحضر كلمة للدكتور غازي القصيبي - رحمه الله – في كتابه الذي حمل عنوان: حياة في الإدارة. قائلاً: «كنت، ولا أزال، أرى أن هذا العالم يتسع لكل الناجحين بالغًا ما بلغ عددهم. وكنت، ولا أزال أرى أن أي نجاح لا يتحقق إلا بفشل الآخرين هو، في حقيقته، هزيمة ترتدي ثياب النصر». يجب أن تكون أهدافنا أكثر سمواً ونقاءً حتى نشعر بالفخر الحقيقي بإنجازاتنا، نجاح شخص آخر لن يغير أي حقيقة عنك، بينما بإمكانك –دوماً- أن تجعل نجاحك يغير حياة الآخرين، لذلك يجب أن نتذكر دوماً أن هذا العالم يتسع لنا جميعاً، فلنعمل وكأنه كذلك.