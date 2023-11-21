من يدير الآخر.. واشنطن أم تل أبيب؟

من يدير الآخر؟ من صاحب الكلمة العليا في القرارات المصيرية، الإسرائيلي أم الأمريكي؟

هل يؤثر الأمريكي بالمطلق في قرار الإسرائيلي وهل يؤثر الإسرائيلي بالمطلق في قرار الأمريكي؟ أم أن التأثير بينهما تبادلي وجودي تفاعلي؟

كان المفكر السياسي الفذ نعوم تشومسكي يقول عن هذه العلاقة:

((يركز اليهود بمصالحهم على أهم مركز تفكير سياسي نقدي في الولايات المتحدة وهي كمبريدج وبوسطن ونيويورك وهي أكثر المناطق التي تمارس فيها السيطرة الأيديولوجية، والمسألة ليست أنهم يتحكمون في القرار ولكن لديهم القدرة على التأثير الفعال في الصورة الإعلامية)).

وكنت أظن أن رأي تشومسكي هذا مدفوعاً بموقفه الأيديولوجي المعروف بمعاداة النظام الرأسمالي الأمريكي وموقفه الأخلاقي المضاد للسياسة الخارجية الأمريكية، رأيه المتشدد الصريح في عدم إنسانية السياسة الإسرائيلية القائمة على الاستعمار الاستيطاني. ولكن بالمتابعة المؤلمة لما حدث – فقط – الأسابيع الماضية منذ واقعة 7 أكتوبر، فإنه أصبح واضحاً بما لا يدع مجالاً للشك أو التشكيك 3 دروس أساسية:

الدرس الأول: أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يعلى عليه ولا يؤثر فيه أي حسابات أخرى محلية أو إقليمية أو دولية، بمعنى أنه دعم غير مشروط، غير مقيد بمدى صحته الأخلاقية أو تأثيراته السياسية أو كلفته الاقتصادية، حتى لو تعارض ذلك مع المصلحة العليا الأمريكية؟!

الدرس الثاني أن الحزب الديمقراطي تحديداً هو القاعدة الأساسية لليهود الأمريكيين تاريخياً في الماضي والحاضر والمستقبل.

في عام 1930 تمكن اليهود مما عرف بـ((الصفعة الكبرى)) عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1929 أن يصبحوا القوة السياسية الأكثر تأثيراً في الحزب بسبب تأثيراتهم في المراكز القيادية في المصارف وسوق المال ووسائل الإعلام، ما شكل قاعدة تأثير نافذة في الحياة السياسية عبر تمويل وترويج الانتخابات الأمريكية بدءاً من اختيار، عمدة مدينة، حاكم ولاية، نائب في مجلس الشيوخ أو النواب حتى ترجيح وتمويل أي مرشح لرئاسة الجمهورية.

قوة اليهود في أمريكا ليست ديموغرافية فنسبتهم في التعداد العام لا تزيد على 4 % من السكان.

يتركزون في مدن صناعة القرار مثل نيويورك 2.5 مليون ولوس انجليس 720 ألفاً وفيلادلفيا 300 ألف، وشيكاغو 290 ألفاً وبوسطن 260 ألفاً.

وتقول الاستطلاعات الأخيرة الآن إن 57 % من عينة الاستطلاع من الرأي العام الأمريكي لا تؤيد ترشيح الرئيس جو بايدن لدورة ثانية، مما يجعل الحزب الديمقراطي الحاكم والرئيس بايدن تحت سطوة أكبر من تأثيرات الصوت اليهودي الأمريكي ومنظمة ((الأيباك)) ويجعل الرأي أكثر ضعفاً أمام جنون وهستيريا العمليات الوحشية الإسرائيلية في فلسطين والتي تضر بالسمعة الأمريكية في الشرق الأوسط وبمدى الثقة الأخلاقية فيها.