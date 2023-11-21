حينما «يطعن» المهنيون ظهرك!

جمعني لقاء عابر برجل الأعمال الكويتي الرائد في مجال التعريب، العم محمد الشارخ، فتأكدت من حقيقة أشهر قصة ((قرصنة)) على محتوى عربي. القصة باختصار، أن هذا الرجل الذي نذر نفسه لخدمة لغته، قد توصل في سنة 1990 إلى إنجاز تعريب ما يظهر على شاشات الحاسوب، وكان ذلك في حقبة يحبو فيها ذلك الجهاز الواعد، ولم يدخل حينها جميع البيوت بعد. وكان لدى الشارخ اتفاق مع شركة مايكروسوف التي يقودها، بيل غيتس، على إتمام هذا العمل ونشره.

وفي أثناء ذلك غزا الجيش العراقي دولة الكويت في سنة 1990، ولكن الشارخ ((أيقونة تعريف الحواسيب)) واصل كفاحه من الخارج فارسل ألمع الموظفين من طاقمه إلى مايكروسوفت لاستكمال متطلبات التعاقد وأركان العمل كلهم. وفي أثناء ذلك لاحت في ذهن أحد المديرين الأمريكيين فكرة تعيين موظفي عميلته (الشركة الكويتية ((صخر))) في مايكروسوفت باحتسابهم الفنيين الضليعين في هذا المشروع! وهو ما يعد في عرف أخلاقيات العمل انتهاكاً صريحاً لمبادئ التعاون التجاري.

ما حدث أن بيل غيتس قرر تعيينهما بناء على تزكية المدير الأمريكي، وكان مبرر ذلك أن دولة الكويت أو شركة صخر قد لا تعود! وهذا عذر أقبح من ذنب، فأخلاقيات العمل تقتضي أن تأخذ مايكروسوفت إذناً من عميلتها التي تربطها علاقة تعاقدية وأخلاقية.

كنت أعتقد وأنا في ريعان شبابي أن ((حاسوبي)) الذي يحمل شعار ((صخر)) هو اسم اختارته الشركات الغربية لمنطقتنا، ثم أدركت لاحقاً أن ((صخر)) شركة كويتية لبرامج الحاسوب ذاع صيت حواسيبها في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج حيث نجح صاحبها في اختراق سوق الألعاب الإلكترونية قبل أن يكون الحاسوب متاحاً للجميع عبر نوافذه العصرية windows بشتى أنواعها، غير أن هذه الحكاية لم يكتب لها النجاح المأمول.

ما حدث هو القصة التي نتحاشاها في الشركات عند التعاقد مع أطراف خارجية، ولذلك كنا حينما نوقع عقوداً مع أكبر بيوت الاستشارات العالمية نضع بنداً صريحاً يمنع تعيين أحد من موظفينا لدى الشركة التي تقدم لنا خدماتها، وأضحى ذلك عرفاً راسخاً في التجارة عموماً فلا يجوز أن ((أخطف)) موظفي عملائي في أثناء تقديم الخدمة فهذا كما وصفه الشارخ ((طعنة في الظهر)).

وأذكر أنني قد طرحت التساؤل التالي في أحد الفصول الدراسية الجامعية على طلبتي: لو كان لدى شركتك عقد استشاري مع شركة عميلة، هل تعين موظفاً يعجبك منهم في أثناء تقديمك للخدمة؟ فانقسمت الإجابات إلى مع وضد! وهو مؤشر إلى أن هناك من لا يتورع عن اختراق القيم الأخلاقية لتحقيق مصالح شخصية.

ولوضع حد لفوضى انتهاك أخلاقيات العمل، نشطت في حقبة السبعينيات ما يعرف بالحوكمة بعدما تزايدت فضائح تعارض المصالح، وتدخل مجالس الإدارات في أعمال الإدارة التنفيذية، وغيرها، وصارت الحوكمة في عصرنا مراقبة بصرامة من قبل المدققين الخارجيين، وكذلك من قبل الجهات الرقابية في الدولة للجهات الحكومية، ونلاحظ أن أي تراخٍ في تطبيق الحوكمة يجعل الأرضية خصبة للتنفيع وتعارض المصالح.

وكل تلك الجهود محاولة لتقليل ((احتمال وقوع)) ممارسات غير أخلاقية، مثل إفشاء سرية المعلومات، وتقديم معلومات منحازة، وطرح حلول عديمة الجدوى، وتقديم مصالح الشركة على مصلحة العميل وغيرها.

في عالم الأعمال يصعب أن تضبط أخلاقيات العاملين فيه ولذلك كان ((انتهاك شروط التعاقد)) ضريبة تدفعها الشركات، ولكنها أكثر إيلاماً حينما يدفع ثمنها مبدع من أبناء أمتنا يحاول أن يرفع راية التعريب قبل أن تباغته ((طعنة غائرة)) في ظهره.