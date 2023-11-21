«الحلال» و«الحرام» في صحافة الغرب الليبرالي

يحدث أن يعتقد البعض في نزاهة وحقيقة المثل والقيم التي تحكم العمل الصحفي فيطلق لنفسه العنان ويتكلم بالموضوعية والمهنية التي تفرضها معايير العمل المهني الصحفي والأخلاقيات التي تتحكم فيه، فيكتشف أن هناك مسافة شاسعة بين الاعتقاد في منظومة قيمية والممارسة على أساسها، والأدهى والأشد وطأة على الضمير المهني الصحفي والضمير الإنساني بصفة عامة أن يتم تناسي الجوانب القيمية أو تركها جانباً دون أدنى حرج أو إحساس بالذنب تجاه الحقيقة وتجاه الأخلاقيات المتحكمة في العمل الصحفي.

وقد كانت الحرب الروسية الأوكرانية مناسبة لمعاينة هذا الانحراف الخطير بالمنظومة القيمية والأخلاقية المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، وتأكد هذا المنحى مع الحرب في غزة والضفة الغربية والتي تحولت إلى عدوان غاشم وغير مسبوق ضد الفلسطينيين، وعصف هذا العدوان بمقتضيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرف معه فيما يبدو معايير العمل الصحفي المهني وأخلاقياته أيضاً.

وإن التركيز على أداء الصحافة والإعلام في فرنسا تحديداً، له ما يبرره في تاريخ هذا البلد في هذا الخصوص، فهو الذي انتصب على مدى العشريات السابقة ((يعلّم)) البشرية مبادئ العمل الصحفي وأخلاقياته وهو يتهيأ لاستقبال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يحتفل بمئة سنة على نشأته.

وعلى مدى الأسبوع الماضي تابعنا مختلف البلاتوهات التلفزيونية والمواقع والصحف الفرنسية ولاحظنا نزوع النسبة الكبيرة من هذه الوسائط الصحفية والاتصالية إلى الانحراف بمعايير العمل المهني وبأخلاقياته دون إبداء أي حرج أو قلق أو حرص، طالما طلبوه من ((الشعوب التي تريد الالتحاق بركب الحضارة والمدنية)) وذلك على أساس أن المدنية والحضارة والقانون هو مجال احتكاري لنادي الغرب الليبيرالي الديمقراطي.

وقد عاينّا على سبيل المثال أنه وفي نسخ الإعادة لبرنامج ليلي في إحدى القنوات الإخبارية الفرنسية، نسبة مشاهدته كبيرة، وقع في حصص الإعادة هذه، حذف كل كلام الكاتب الصحفي والمعلق في البرنامج غالاغان فينويتش الذي قلل فيه من شأن ما عثر عليه جيش الاحتلال في مجمع الشفاء بغزة وطالب نتنياهو ((بإرسال قادة الاستخبارات إلى المستشفى والبقاء هناك حتى إثبات ادعاءاتهم))، فينويتش لم يفعل شيئاً سوى القول ((بوجود مسافة بين ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي وبين ما كشفت عنه النتائج التي بثها الجيش، وقد اضطر الرجل إلى تعديل مواقفه بشكل كبير خلال الحصة الصباحية للقناة نفسها الاثنين.

المغالطات نفسها تمت معاينتها لما أعادت مصادر في السلطة الفلسطينية رواية صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي استعرضت نتائج تحقيق أولي أظهر أن طيران الجيش الإسرائيلي قصف مواطنيه يوم 7 أكتوبر الماضي وتسبب في مقتل العشرات منهم وتدمير سياراتهم، ولكن القناة الفرنسية ركزت فقط على رواية السلطة الفلسطينية وتناست مصدر الخبر، بل هي أمعنت في ذلك وقامت بتحويل وجهة الموضوع نحو جدارة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بأن تكون شريكاً في مفاوضات مستقبلية حول مستقبل غزة والضفة الغربية، مصطفين بذلك وراء الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يعتبر السلطة الوطنية الحالية تقادمت ولم تعد قادرة على الاضطلاع بالمهام المستقبلية!

ويبدو أنه من نافلة القول بأن هذا الإعلام الفرنسي والغربي عموماً منحاز بالكامل ضد مصالح الشعوب ويرفض الرأي الآخر، وغابت عنه المعايير المهنية للعمل الصحفي، وهو من شأنه أن يؤدي إلى تغييب الحقائق وتزييف الوعي.

وقد نلخص القول بأن الغرب الليبيرالي والديمقراطي حسب الحالة يعتبر أنه من حقه وواجبه مطالبة الآخرين باحترام القانون والأخلاق عموما لأن هذا الآخر في تقديره، ما زال في مرحلة التدرب على الديمقراطية وعلى قواعد العمل الصحفي، وفي المقابل، وهم، الذين تجاوزوا مرحلة التدرب، ليسوا مطالبين باحترام ذلك أو هم يمارسونه بسياسة المكيالين ووفق متطلبات مصلحة هذه الدول.

إن سياسة اختلاف المكاييل هي ترجمة واضحة لكون السياسة والعمل الصحفي في هذه الدول لا تحكمه المبادئ والأخلاق وإنما تتحكم فيه وبالطلق مصلحة الدول، وإن الاصطفاف المذهل للمنتوج الصحفي على تنوع وسائطه وراء السلط الحاكمة في دول الغرب الليبرالي ((الديمقراطي))، لم يعد يبرر مطلقاً مطالباتهم المتكررة لصحفيي العالم باحترام ((مسافة أمان)) مع دولهم فضلاً عن مطالبتهم بمعاداة دولهم.