وانفطر قلب بايدن

هذه رسالة مواساة و«تربيت» على الكتف سيادة الرئيس جو بايدن، من باب الإنسانية، بعد أن قرأت تصريحاً صادراً عنكم تقولون فيه إن قلبكم انفطر، فقد انتابتني مشاعر مختلطة، وأحسست أنني وبحكم سني قريب مما ألم بكم بعد أن شاهدتم ما يصيب الأطفال والمرضى في غزة، حيث تضعف قلوب كبار السن أمام المآسي البشرية، ولأنكم أكبر مني بما يقارب 20 عاماً لم أستطع أن أتخيل، مجرد تخيل، كيف يكون حال من بلغ سنكم إذا انفطر قلبه!

سيادة الرئيس، مرت أيام وليال طويلة جداً على أهل غزة، والذين أعطيتهم الضوء الأخضر ليفعلوا ما يشاؤون بالبشر والحجر لا يترددون في ارتكاب الجرائم التي يندى لها الجبين، وكان جبينكم جافاً طوال 45 يوماً، منذ أن تحركت سفنكم لتأكيد موقفكم المؤيد لما يحدث وسيحدث في غزة، وكان «الفيتو» الذي تملكونه في مجلس الأمن مرفوعاً في وجه القرارات المطالبة بوقف الحملة العسكرية غير المتكافئة، وغير المبررة، وغير المقبولة عالمياً، وذهبتم إلى المعتدي المتغطرس لتعلنوا على الملأ مساندتكم له، ولم يكن بحاجة إلى تلك المساندة، وقد استقبلكم نتانياهو بصاروخ على مستشفى «المعمداني»، فما كان منكم غير إبراء ذمة المعتدي وإلصاق التهمة بالمعتدى عليه!

سيادة الرئيس، قبل أربعة أيام من «انفطار» قلبكم كما تقولون، مهدتم لاجتياح مستشفى الشفاء، وأعلنتم أن معلوماتكم الاستخباراتية تقول إن «حماس» تتحصن بداخل المستشفى وتحته، وحدث بعده ما حدث، ومات من مات من الأطفال، وفقد المرضى كل الوسائل المساعدة على الحياة، وتركوا من دون أكسجين أو دواء أو رعاية أو سيارة إسعاف أو أطباء أو مبنى يحميهم، ولم تظهر أنفاق «حماس» تحت المستشفى، ولم تجدوا أسلحة في خزانات الأدوية، فقد كانت تقارير استخباراتكم أو استخباراتهم كاذبة، مثل كذبة «كولن باول» في مجلس الأمن قبل 20 عاماً، عندما تحدث عن امتلاك «صدام» أسلحة دمار شامل!