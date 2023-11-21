اتصالات من إي آند توفر حلول مايكروسوفت للاتصال المباشر

أعلنت شركة“اتصالات من إي آندط عن توفير حلول مايكروسوفت للاتصال والتوجيه المباشر”Microsoft Direct Routing"، وذلك في إطار التزامها المستمر بتقديم حلول رائدة في الاتصال الصوتي للشركات التي تدعمها مايكروسوفت.

وتحرص اتصالات من إي آند على مواكبة التغير السريع في المشهد الرقمي عالميًّا؛ حيث تتطلب الشركات حلولًا أكثر سلاسة وتكاملًا، وفي ظل توفير حلول مايكروسوفت للتوجيه المباشر، أصبحت اتصالات من إي آند أكثر قدرةً على تلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للشركات، وتوفير قدرات اتصالات أكثر كفاءة لهم.

وتوفِّر خدمات التوجيه المباشر من مايكروسوفت للشركات منصة اتصال موحَّدة تجمع بين خدمات الهاتف بشكل سلس مع منصة "مايكروسوفت تيمز" بدعمٍ من البنية التحتية القوية وخبرة اتصالات من إي آند في مجال الاتصالات السحابية.

ويُتِيحُ التعاون بين اتصالات من إي آند ومايكروسوفت توفيرَ حلول للشركات للتكيُّف مع بيئة الأعمال الديناميكية، وأنظمة العمل الهجينة، وتعزيز التعاون، وزيادة الإنتاجية، ودفع عملية التحوُّل الرقمي. وباستخدام نموذج الاتصال المستضاف، يمكن للعملاء استبدال إنفاقهم الرأسمالي على الاشتراك في أنظمة أجهزة الطرف الثالث، وتقليل وقت الانتشار الخاص بهم، والاستفادة من الموثوقية والأمان غير المسبوقين من طرف إلى طرف.

وعبْر تعاونها مع مايكروسوفت، ترسِّخ اتصالات من إي آند ريادَتَها التقنية باعتبارها مزودًا رائداً لحلول الاتصالات السحابية في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال أوسكار غارسيا، نائب الرئيس الأول لتسويق الأعمال في اتصالات من إي آند.. " يُعَدُّ تعاوننا مع مايكروسوفت وتوفير خدمات التوجيه المباشر، شهادةً على التزامنا الراسخ بتقديم حلول رقمية بأعلى مستويات من الجودة؛ فمن خلال دمج هذه التقنيات المبتكرة، نعزِّز التواصل بين الأعمال، ونساهم في التطور الرقمي الأوسع، مما يجسِّد رُوح الابتكار المستمرة لدينا".

وقالت إيفون شبيب، رئيسة حلول الشركاء العالميين في مايكروسوفت الإمارات " تُسعدنا الشراكة مع اتصالات من إي آند لتقديم خدمات التوجيه المباشر للشركات ويمثِّل هذا التعاون التزامَنا المشترك لتوفير حلول اتصال مبتكَرة وسلسة تدفع التحول الرقمي، وتمكِّن الشركات من النجاح والازدهار في مشهد الأعمال المتطور باستمرار".

ويؤكد تكامل خدمات اتصالات من إي آند مع خدمات التوجيه المباشر من مايكروسوفت حرصَها على ريادة التحول الرقمي للشركات، وهو بمثابة خطوة استراتيجية جديدة في قيادتها للقطاع الرقمي، في إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل حلول الاتصال لعملائها، وتوفير الحلول التي تعزِّز النمو والتعاون والنجاح؛ من أجل الحفاظ على تصدُّرها لمشهد العصر الرقمي.

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