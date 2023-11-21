بعد تقرير الإعلانات.. «إكس» تقاضي «ميديا ماترز»

رفعت منصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي دعوى قضائية على مجموعة ((ميديا ماترز)) المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، زعمت فيها أن المنظمة قامت بالتشهير بالمنصة في تقرير ذكر أن إعلانات لعلامات تجارية كبرى ظهرت بجانب منشورات تروّج للنازية.

وواجهت ((إكس))، المعروفة سابقاً باسم ((تويتر)) غضباً متزايداً منذ أن نشرت مجموعة ((ميديا ماترز)) التقرير يوم الخميس مما دفع عدداً من كبار المعلنين بينهم ((آي. بي. إم)) و((كومكاست)) والعديد من المعلنين الآخرين إلى سحب إعلاناتهم من المنصة رداً على ذلك.

وكتب ماسك على إكس يوم السبت أن المنصة سترفع دعوى قضائية ((كبيرة)) على ((ميديا ماترز)) وآخرين ((تواطؤا في هذا الهجوم المضلل على شركتنا)).

وبعد استحواذ ماسك على تويتر في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، انسحب عدد كبير من المعلنين من المنصة، خوفاً من بعض منشورات ماسك المثيرة للجدل وقيامه بتسريح موظفين كانوا يشرفون على ضبط المحتوى في المنصة.

وقالت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة التواصل الاجتماعي ((إكس)) في مذكرة للموظفين يوم الأحد إنه في حين أن بعض المعلنين أوقفوا استثماراتهم مؤقتاً عقب صدور التقرير، وكانت الشركة واضحة في جهودها لمكافحة معاداة السامية والتمييز.

ووصف أنجيلو كاروسوني رئيس ((ميديا ماترز)) الدعوى القضائية بأنها ((تافهة)) في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، وقال إنها ((تهدف إلى إرغام منتقدي إكس على الصمت)).

وأضاف أن ((ميديا ماترز تتمسك بتقاريرها وتتطلع إلى الفوز في المحكمة)).

وكان كاروسوني قال في مقابلة أجرتها معه رويترز الاثنين إن النتائج التي توصلت إليها المنظمة غير الربحية تتعارض مع بيانات ((إكس)) حول قيامها بتوفير إجراءات حماية للسلامة لمنع ظهور إعلانات بجانب المحتوى الضار.

وأضاف ((إذا بحثت عن محتوى قومي أبيض، فستجد إعلانات مزدهرة. والنظام الذي يقولون إنه موجود لا يعمل على هذا النحو)).