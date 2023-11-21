بوريل: عداء العالم الإسلامي إزاء أوروبا يتزايد

حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن التكتل يواجه مشاعر عداء متزايدة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، بل وخارجه أيضاً، بسبب اتهامات بازدواجية المعايير بشأن الحرب في غزة. وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدي ((المزيد من التعاطف)) إزاء ما يتكبده المدنيون الفلسطينيون من خسائر في الأرواح.

وجاءت تصريحات بوريل خلال جولة استمرت خمسة أيام في الشرق الأوسط، واستمع خلال الجولة التي اختتمها الاثنين، إلى شكاوى الزعماء العرب ونشطاء المجتمع المدني الفلسطيني، من أن الاتحاد الأوروبي لا يتعامل مع حرب إسرائيل في غزة بنفس المعايير التي يطبقها على حرب أوكرانيا.

وقال بوريل: ((انتقدوا جميعاً بالفعل موقف الاتحاد الأوروبي ووصفوه بالتحيز)). وقال وهو يلوح بهاتفه المحمول، إنه تلقى بالفعل رسائل من بعض الوزراء تشير إلى أنهم لن يدعموا أوكرانيا في المرة القادمة التي يجري فيها تصويت في الأمم المتحدة.

وأضاف: ((إذا استمرت الأمور على هذا المنوال لبضعة أسابيع (سيتزايد) العداء تجاه الأوروبيين)).

ورداً على الانتقادات، شدد بوريل على أن حياة البشر لها نفس القيمة في كل الأماكن، وأن الاتحاد الأوروبي حث بالإجماع على هدن إنسانية فورية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة وضاعف مساعداته الإنسانية للقطاع إلى أربعة أمثال.

وأعلن بوريل، وهو سياسي اشتراكي إسباني مخضرم، الشهر الماضي، أن بعض تصرفات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، ما أثار انزعاج بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وتجنب بوريل مثل هذه الانتقادات العلنية المباشرة خلال جولته، كما سعى إلى إظهار تفهمه للألم الذي يشعر به الإسرائيليون، واسترجع تجربته الخاصة في أحد التجمعات السكنية الإسرائيلية (كيبوتس) في الستينيات.

لكنه قال إن على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يبذل المزيد من الجهود لكي يظهر أنه يهتم أيضاً بحياة الفلسطينيين، وقد يتحقق ذلك من خلال توجيه دعوات أقوى لإيصال المساعدات إلى غزة وتجديد المسعى لإقامة دولة فلسطينية في إطار ما يسمى ((حل الدولتين)).

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