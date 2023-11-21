حرب غزة تقترب من هدنة وصفقة تبادل

تجمع مؤشرات كثيرة على أن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بات وشيكاً. التصريحات الصادرة عن إسرائيل والفلسطينيين والوسيط القطري تدعم الاستنتاج بقرب الإعلان عن هذا الاتفاق الذي يشمل هدنة لخمسة أيام والإفراج عن رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

في هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ((نحرز تقدماً)) بشأن إعادة الرهائن، وأضاف ((آمل أن تكون هناك أخبار سارة قريباً)).

وقالت قطر، التي تتوسط إلى جانب مصر والولايات المتحدة في الجهود المبذولة لإبرام اتفاق، إن المفاوضات بلغت أقرب نقطة منذ بدئها. وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن ((الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني أنها في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة)).

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال في رسالة مقتضبة أمس، إن ((الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة)).

وقالت مصادر في حماس والجهاد الإسلامي إن تفاصيل الاتفاق ستعلن رسمياً من جانب قطر وباقي الوسطاء.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات إن الصفقة تتضمن ((إطلاق سراح ما بين 50 ومئة رهينة محتجزين في قطاع غزة)) لدى حماس والجهاد الإسلامي من المدنيين وحمَلة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل ((عن 300 أسير من الأطفال والنساء)) الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأوضحا أن الإفراج عن هؤلاء ((سيتم على مراحل، بمعدل عشرة أسرى من الإسرائيليين يومياً مقابل ثلاثين أسيراً فلسطينياً، على أن يتم الإفراج عمّن يتبقى في اليوم الأخير من الهدنة)).

وأشارت المصادر ذاتها إلى إصرار إسرائيل على ترابط العائلة أي أنه في حال الإفراج عن سيدة ينبغي الإفراج أيضاً عن زوجها حتى لو كان عسكرياً، وهو ما رفضته حماس. لكن مصر وقطر تعملان بتنسيق مع الإدارة الأمريكية لإنهاء هذه النقطة. وأكد المصدران أن الاتفاق يشمل ((وقفاً شاملاً لإطلاق النار والأعمال القتالية، ووقفاً تاماً لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال، حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ست ساعات يومياً فقط)).

ويتضمن الاتفاق أيضاً، وفق المصدرين، ((إدخال ما بين مئة و300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية بما في ذلك الوقود، إلى كل مناطق القطاع، بما فيها الشمال)).

الصليب الأحمر

وتزايدت الآمال في التوصل إلى اتفاق بعد أن التقت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، إسماعيل هنية ومسؤولين قطريين. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها تصر على السماح لفرقها بزيارة الرهائن ((من أجل ضمان سلامتهم وإعطائهم الأدوية، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم)).

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار فجر أمس، إلى اتفاق ((وشيك)). وسأله أحد الصحافيين: هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن؟، فأجابه ((أعتقد ذلك)). وحين كرر الصحافي السؤال، ردّ بايدن ((نعم)). ولاحقاً، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، ((نحن أقرب ما نكون للتوصل إلى اتفاق. نحن واثقون)).

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