مطالبات بإخلاء 4 مستشفيات وتحذيرات من انتشار الأوبئة

لقي نحو ألف فلسطيني حتفهم في هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 600 قتيل في المستشفى الإندونيسي، في وقت تحدثت منظمة الصحة العالمية والأردن عن طلبات بإخلاء أربعة مستشفيات في القطاع.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، للصحافيين، إن الجيش الإسرائيلي صعّد هجماته على المنازل، ما أدى إلى مقتل العشرات. ولفت إلى مقتل 20 شخصاً، على الأقل، في غارة استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وهو منزل وكيل وزارة الصحة عبدالعظيم الحاج. ولقي العشرات حتفهم أو جرحوا في قصف استهدف مربعاً سكنياً في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، تضمن تدمير ثمانية منازل على الأقل. وبحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 13300 منذ بدء الحرب، بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة.

إخلاء المستشفيات

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن ثلاثة مستشفيات في شمال القطاع طلبت المساعدة في إجلاء المرضى. وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف ((نحن ننظر الآن إلى ثلاثة مستشفيات في شمال القطاع طلبت الإخلاء، ولكن السؤال المهم هنا، إلى أين سيذهبون؟ لا يوجد مكان آمن)). وقال إن المستشفيات الثلاثة هي مستشفى الشفاء، الذي تم إنقاذ مجموعة من الأطفال منه، والمستشفى الإندونيسي والمستشفى الأهلي المعمداني، أقدم مستشفيات غزة ويعود تأسيسه إلى 130 سنة. وقال الأردن إن إسرائيل أمرت بإخلاء مستشفى ميداني أردني في غزة، لكنه أضاف أنه لن يستجيب للطلب. وقال رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، إن الجيش الأردني يعزز وجوده على طول الحدود في ضوء التطورات بغزة.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خطر ((تفشي الأمراض على نطاق واسع)) الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في القطاع. وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف ((إذا استمرت القيود على حصول الأطفال على المياه والصرف الصحي في غزة وعدم كفايتهما، فسنشهد زيادة مأساوية، يمكن تجنبها تماماً، في عدد الأطفال الذين يموتون)).

وقال عارف حسين، من برنامج الأغذية العالمي، إن الناس في غزة يحصلون على ما بين لتر إلى ثلاثة لترات فقط من الماء يومياً، وهو أقل بكثير من المعايير الدولية لحالات الطوارئ، وأضاف أنه لم تصل زجاجات مياه للنازحين في شمال غزة منذ أكثر من أسبوع، ما يثير مخاوف خطيرة بشأن الجفاف.

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