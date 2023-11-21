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الأمم المتحدة تكشف حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا

11/21/2023 7:24:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت الأمم المتحدة أن 10 آلاف مدني على الأقل، من بينهم ما يربو على 560 طفلا، لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل 21 شهرا.

وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء في جنيف أن حصيلة القتلى الحقيقية من المحتمل أن تكون "أكبر بكثير"، نظرا لأنه لم يتم التعرف على هوية الكثير من الجثث.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 18500 مدنيا أصيبوا.

وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا: "إن مقتل 10 آلاف مدني تمثل منعطفا قاتما لأوكرانيا".

وأضافت: "إن حرب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا تدخل الآن شهرها الحادي والعشرين، مما يثير مخاطر التطور إلى صراع طويل".

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