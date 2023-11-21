الأمم المتحدة تكشف حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت الأمم المتحدة أن 10 آلاف مدني على الأقل، من بينهم ما يربو على 560 طفلا، لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل 21 شهرا.
وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء في جنيف أن حصيلة القتلى الحقيقية من المحتمل أن تكون "أكبر بكثير"، نظرا لأنه لم يتم التعرف على هوية الكثير من الجثث.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 18500 مدنيا أصيبوا.
وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا: "إن مقتل 10 آلاف مدني تمثل منعطفا قاتما لأوكرانيا".
وأضافت: "إن حرب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا تدخل الآن شهرها الحادي والعشرين، مما يثير مخاطر التطور إلى صراع طويل".
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