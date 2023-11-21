ارتفاع أسعار الذهب قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي الأخير



أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الثلاثاء بارتفاع ملموس قبل نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأمريكي والذي قد يتضمن مؤشرات على مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر قيمة الدولار امام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 2ر0% إلى 66ر103 نقطة.

وأنهى المعدن الأصفر تعاملات اليوم بارتفاع قدره 30ر21 دولارا إلى 60ر2001 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 255ر0 دولارا إلى 869ر23 دولارا للأوقية تسليم يسمبر المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0015ر0 دولارا إلى 8125ر3 دولارا للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة تراجع مبيعات المساكن القائمة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وذكر

الاتحاد أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 1ر4% إلى ما يعادل 79ر3 مليون مسكن سنويا،

بعد تراجعها بنسبة 2ر2% إلى ما يعادل 95ر3 ملون مسكن سنويا خلال أيلول/سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الماضي بنسبة 5ر1% إلى ما يعادل 90ر3 مليون مسكن سنويا، مقابل 96ر3 مليون مسكن سنويا خلال الشهر السابق.

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