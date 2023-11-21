الشيخة هند: طفولتنا الواعدة تبوأت صدارة العالم

أكدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رئيسة جائزة لطيفة بنت محمد بن راشد لإبداعات الطفولة، سعادتها بالاحتفال باليوبيل الفضي للجائزة، الذي يتزامن مع أفراح الإمارات باليوم الوطني المجيد.

وقالت سموها في كلمة ألقتها نيابة عنها أمينة الدبوس السويدي المديرة التنفيذية للجائزة إن ما بين سنتي 1998 و2023 محطات عديدة، دعمت وارتقت بإبداعات طفولتنا في قمم النجاح والتميز والتفوق. وأضافت سموها: لا بد من أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على عطاء 25 عاماً من الإبداع الخالص للطفولة الإماراتية والخليجية.

كما نقف بكل الولاء والانتماء والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لجهودهم، في دعم إبداعات الطفولة الإماراتية بلا حدود حتى تبوأت طفولتنا الواعدة صدارة العالم.

وتقدمت سموها بخالص الشكر والتقدير إلى الشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا وساندوا مسيرة الجائزة.

وتحت رعاية سموها احتفلت الجائزة أمس في مقر جمعية النهضة النسائية في دبي باليوبيل الفضي للجائزة، ومرور 25 عاماً على مسيرة الجائزة الرائدة في خدمة إبداعات الطفولة.

وثمنت أمينة الدبوس جهود سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعية الجائزة لرعايتها واهتمامها بالجائزة.

وأعربت عن شكرها الجزيل للشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة لمساندتها واحتضانها برامج الجائزة، ولإدارة الجائزة التي وصفتها بأنها العيون الساهرة والآمنة لبرامج الجائزة.

كما تقدمت بخالص الشكر للجان التحكيم والمنسقين والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لفعاليات الجائزة، ولكل من أسهم في الارتقاء بإبداعات الطفولة في مسيرة 25 عاماً عامرة بالحب والوفاء والعمل. واستعرضت فعاليات الجائزة فيلماً وثائقياً يحكي قصة إبداع 25 عاماً كما تم عرض أوبريت (مرحبا الساع) الذي يبرز أصالة إماراتنا الحبيبة.

وفي لمسة وفاء خالصة تم تكريم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتكريم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتكريم الشيخة أمينة بنت حميد الطاير. وجرى تكريم الرعاة والفنانين المبدعين وتكريم لجان التحكيم، وتكريم الفائزين محلياً والفائزين خليجياً وتكريم المؤسسات الراعية للطفولة.

حضر الاحتفالية اللواء الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، وخولة المهيري، النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والأطفال وذويهم.

وأعرب الفائزون وذووهم، عن بالغ سعادتهم بالجائزة مؤكدين دورها البارز والمهم في حفز وإلهام الجيل الجديد على تقديم أفكار إبداعية، وتوفير المقومات اللازمة كافة لتنشئة الطفل على نحو سليم ينمي فيه قيم الإبداع وملكات الابتكار ليكون نواة لجيل جديد قادر على حمل راية التطوير، ودفع مسيرة التنمية نحو المستقبل المأمول.

سموها:

25 عاماً من الإبداع الخالص للطفولة الإماراتية والخليجية

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