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نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجوائز الصحة السنوية 2023

11/21/2023 7:24:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس الثلاثاء الفائزين بجوائز الصحة السنوية لسنة 2023.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يحتفي بالتميز، وقال: ((نهنئ جميع الأفراد والمؤسسات على إسهاماتهم الكبيرة، سواء عبر التقنيات المبتكرة، أو الالتزام بتحسين قطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم أيضاً، ونؤمن بتأثير هذه الجهود في تحسين جودة الحياة بالعالم)).

وأضاف معاليه: نحن أمام نخبة من الأطباء والجراحين والممرضين والباحثين وممثلي مؤسسات الرعاية الصحية المتميزين، أظهروا مهارات استثنائية في تقديم الرعاية الصحية وقيادة منشآت صحية متميزة. وقال: بفضل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً كبيراً وموثوقاً به للتميز في مجال الرعاية الصحية الشاملة في المنطقة والعالم.

ونال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة التداوي الصحية بدبي، جائزة أفضل مدير تنفيذي لسنة 2023، وهو أول مواطن ينال هذه الجائزة، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال إدارة مجموعة صحية كبرى في دبي.

وتم في الحفل تكريم 63 متخصصاً متميزاً في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وبحضور أكثر من 600 من قادة الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص في الدولة.

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