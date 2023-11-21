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ذياب بن محمد يتفقد الأطفال الفلسطينيين وأسرهم في مستشفيات الدولة

11/21/2023 7:24:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، زياراته للأطفال الفلسطينيين وأسرهم، الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الدولة. وتحدَّث سموّه، خلال الزيارة، إلى الأطفال وذويهم، واطمأن على أحوالهم، متمنياً للمرضى والمصابين الشفاء العاجل والتام.

يُذكَر أنّ هؤلاء الأطفال وأسرهم قد وصلوا إلى الدولة، بناء على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1000 طفل فلسطيني في المنشآت الصحية في الدولة، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتقديم الدعم الإنساني، ومدّ يد العون والمساعدة إلى الأشقاء الفلسطينيين.

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