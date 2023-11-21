«تنفيذي الشارقة» يثمن جهود الجهات الحكومية في تعزيز السياحة البيئية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

بحث الاجتماع الذي عقد أمس، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

واستعرض المجلس تقريراً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي حول الإقبال المتزايد على المناطق الطبيعية في مدن ومناطق الإمارة للأغراض السياحية والترفيهية، والتي يستفيد منها مختلف شرائح المجتمع.

وثمن المجلس جهود الجهات الحكومية في تعزيز الحركة السياحية البيئية، داعياً مرتادي المناطق الطبيعية للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

واطلع المجلس على تقرير حول سكن العزاب في الأحياء السكنية في مدن ومناطق إمارة الشارقة، تضمن الوضع الحالي للبنية التشريعية المنظمة للسكن في الأحياء، ومدى انتشار سكن العزاب ومسبباته وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

كما تضمن التقرير مرئيات الجهات الحكومية المعنية حول سكن العزاب والإجراءات المتبعة لتنظيمه، والمقترحات التي تتكامل من الإجراءات السابقة وتسهم في تعزيز استقرار الأحياء السكنية.

ووجه المجلس بتشديد الرقابة فيما يخص العزاب القاطنين في الأحياء السكنية مع العمل على إعداد تشريعات حديثة تواكب التغيرات في مختلف أنواع السكن.

كما استعرض المجلس تقريراً حول نتائج الدبلوم الاحترافي لبرنامج المتحدث الرسمي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لـ 59 موظفاً يمثلون 42 جهة حكومية في إمارة الشارقة، بهدف إعداد كوكبة من المتحدثين الرسميين ضمن الفئات القيادية والموظفين في الجهات وتعزيز مهاراتهم في الاتصال العمومي والظهور الإعلامي وصياغة الاستراتيجيات الاتصالية وإدارة الأزمات إعلامياً وإنتاج المحتوى.

وتضمن التقرير مراحل تنفيذ برنامج المتحدث الرسمي بدءاً من إطلاق الدبلوم الاحترافي وخطته الزمنية واعتماد البرنامج التدريبي وتنفيذ الفعاليات المصاحبة المعززة لمهارات المشاركين وصولاً إلى إصدار دليل المتحدث الرسمي وصياغة الرسائل الإعلامية للجهات الحكومية.

ووجه المجلس بالاستفادة من خريجي البرنامج، وتوفير الدعم اللازم لهم لاستدامة تطور مهاراتهم الاتصالية بما يعزز من الصورة الإعلامية للجهات الحكومية، وتوطيد علاقتها مع المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز