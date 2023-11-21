خالد بن محمد: أبوظبي وجهة عالمية رائدة للفنون والثقافة

افتتح سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض ((فن أبوظبي)) في نسخته الـ15، والذي تنظِّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري في منارة السعديات في أبوظبي.

وأجرى سموّه جولة في المعرض شملت عدداً من قاعات العرض، والتقى مجموعة من الشخصيات الفنية البارزة، ومن بينها الفنانة الإماراتية نجوم الغانم، والفنان محمد أحمد إبراهيم، والفنان هاشل اللمكي، والتقى سموّه أيضاً ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي، ونخبة من القيِّمين الفنيِّين الذين يعرضون أعمالاً فنية من مختلف أنحاء العالم.

وأشار سموّه إلى أنَّ النجاح الذي شهده معرض ((فن أبوظبي))، الذي وصل إلى نسخته الـ15، واكب التطوُّر الذي عرفه المشهد الثقافي في الإمارة، وأسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للفن والثقافة.

حماية

وأكّد سموّه أنَّ المنظومة الثقافية والفنية في أبوظبي تحرص على حماية وصون التراث الثقافي الإماراتي العريق، وفي الوقت نفسه تواصل الاحتفاء بمختلف الفنون والأصناف الثقافية العالمية المعاصرة، منوِّهاً سموّه بدور المعرض في تعزيز الحوار الثقافي، وتوفير منصة متكاملة لعرض الأعمال الفنية لهواة الفن، وتقديم الفرصة للأجيال الصاعدة والفنانين الناشئين لاكتشاف عالم الفن وعرض مواهبهم للجمهور.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: ((تمكَّن فن أبوظبي على مدى 15 عاماً من دعم المشهد الثقافي في أبوظبي، وأدّى دوراً رئيساً في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للفنون والثقافة. وفي كل عام، قدَّم معارض عالمية المستوى ضمت فنانين تشكيليين محليين ودوليين، مع توفير الفرص للفنانين الناشئين من المنطقة لتحقيق النجاح والتقدم. وعبر برنامجه السنوي، يُجسد فن أبوظبي جوهر جهودنا الرامية إلى رعاية وتسريع نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتنمية القطاع ليصبح محركاً رئيساً لاقتصاد الإمارة)).

رافق سموّه في هذه الزيارة، كلٌّ من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة.

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