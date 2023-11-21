سعود بن صقر: الإمارات حريصة على ترسيخ تعاليم الإسلام واحترام الشعوب

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات حريصة على ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلام والتعايش الحضاري واحترام الشعوب والثقافات، انطلاقاً من إيمانها بقيم الاعتدال والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد أمس وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب.

تنمية الوعي

واطلع سموه على استراتيجية الهيئة وخططها ومشاريعها الرامية إلى الإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية وغرس قيم الاعتدال والتسامح والتكاتف، وتعزيز مبادئ ومفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في المجتمع.

وأشاد سموه بإنجازات الهيئة وحرصها على نشر رسالة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والسلام والتعايش السلمي، وعلى تعزيز رسالتها المجتمعية الهادفة، والارتقاء بخدماتها الذكية لفائدة أبناء الوطن وجميع المقيمين على هذه الأرض.

علاقات

من جهة ثانية ، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد، رافقتها ميجان جريجونيس، القنصل العام الأمريكية في دبي.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة والقنصل العام، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.وأشاد سموه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للبلدين والشعبين.

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