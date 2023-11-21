مجموعة «بريكس» تدعو إلى هدنة فورية ودائمة ووقف الأعمال العدائية في غزة

طالب قادة مجموعة ((بريكس))، أمس، خلال قمة افتراضية استثنائية (عن بعد) لبحث الوضع في الشرق الأوسط، خاصة تصاعد الأحداث في قطاع غزة، بإعلان هدنة إنسانية في غزة على خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.

وذكر قادة ((بريكس))، في بيان ختامي للقمة الاستثنائية ((طالبنا بهدنة إنسانية فورية، ودائمة، ومستدامة، تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية)).

وأكد القادة أن ((الحل العادل، والدائم، للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية))، مطالبين المجتمع الدولي بدعم ((المفاوضات المباشرة على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومبادرة السلام العربية، من أجل التوصل إلى حل الدولتين)).

ونوّه القادة إلى ((ضرورة منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف، بما في ذلك امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس)).

ووفق البيان الختامي ((أكد القادة التزامهم بالحل السلمي للخلافات والنزاعات من خلال الحوار والمشاورات الشاملة بطريقة منسقة وتعاونية ودعم كافة الجهود بما يؤدي إلى التسوية السلمية للأزمات)). ودعا البيان ((للإفراج الفوري، غير المشروط، عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان سلامتهم، ورفاهيتهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية، والامتثال للقانون الدولي في ذلك)). ودانت القمة ((أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جرائم الحرب، والهجمات العشوائية، واستهداف البنية التحتية المدنية، فضلاً عن جميع الأعمال الاستفزازية، والتحريض، والتدمير)).

كما دانت قمة ((بريكس)) الاستثنائية ((أي نوع من النقل القسري، والترحيل الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أرضهم، سواء إلى داخل غزة، أو إلى الدول المجاورة)).

روسيا: هدنة طويلة الأمد

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة خلال القمة، بأن المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد، وقال إن ((الوضع في قطاع غزة يظهر أن الولايات المتحدة تحاول احتكار دور الوساطة في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية)).

وأضاف: ((الهدن الإنسانية الكاملة (وقف إطلاق النار) في قطاع غزة ضرورية، لإطلاق سراح المحتجزين، وأن مقتل الآلاف في قطاع غزة، والتهجير الجماعي للسكان، والكارثة الإنسانية، مدعاة للقلق)).

ولفت بوتين إلى أن روسيا ستبدأ خلال رئاستها المقبلة لمجموعة ((بريكس)) اتصالات بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. ونوّه بوتين بأنه ((من المهم منع توسّع جغرافية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والحفاظ على السلام بين الأديان في المنطقة)).

كما أشاد بوتين بالجهود التي تبذلها دول الشرق الأوسط، لتحقيق استقرار الأوضاع، والموقف الثابت لمجموعة ((بريكس)) بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع: ((في العالم ظاهرة واضحة للعيان، هي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافياً، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوّع)).

الصين: مؤتمر دولي للسلام

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال القمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، و((الإفراج عن المدنيين المحتجزين)) في الحرب بين إسرائيل و((حماس)).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن شي قوله: ((يجب على كل أطراف النزاع وقف إطلاق النار والأعمال القتالية فوراً، وإنهاء كل أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين، وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة)).

وأضاف ((لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط دون حل عادل لقضية فلسطين))، داعياً إلى ((عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن، بهدف التوصل إلى إجماع دولي)). وتابع أن مؤتمراً مماثلاً سيتيح ((العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين، يكون شاملاً، وعادلاً ودائماً)).

وأشار شي خلال مداخلته إلى أنه ((منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام، واتفاق لوقف إطلاق النار)). وأكد أن بكين ((قدمت مساعدات إنسانية، لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة)) وستواصل القيام بذلك.

جنوب أفريقيا: جرائم حرب وإبادة

واتهم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، خلال ترؤسه القمة الاستثنائية، إسرائيل بارتكاب ((جرائم حرب))، و((إبادة)) في غزة، داعياً إلى ((وقف فوري وكامل لإطلاق النار)).

وقال رامابوزا: ((يشكل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب)). وأضاف: ((يرقى حرمان سكان غزة من الدواء، والغذاء، والماء، والوقود، إلى جريمة إبادة)). وتابع: ((ندعو فوراً المجتمع الدولي إلى الاتفاق على إجراءات عاجلة، وملموسة، لإنهاء المعاناة في غزة، وتمهيد الطريق لحل عادل، وسلمي، لهذا النزاع))، معدداً أبرز الخطوات المقترحة.

بالإضافة إلى وقف ((فوري وكامل)) لإطلاق النار، دعا إلى نشر قوة سريعة تابعة للأمم المتحدة ((بتفويض لمراقبة وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين)).

السعودية: وقف تسليح إسرائيل

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مطالبة بلاده إطلاق عملية سلام جادة، وشاملة، لحل القضية الفلسطينية، مشدداً على رفض المملكة ((العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة))، مطالباً في الوقت نفسه جميع الدول ((بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل)).

وطالب ولي العهد السعودي في كلمته خلال القمة بإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة. وأكد أن ((موقف المملكة الثابت والراسخ هو ألا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال القرارات المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967)).

ودعا ((لجهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة))، مؤكداً ((ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة)). كما شدد على رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وقال: ((بذلنا جهوداً حثيثة منذ بداية الأزمة لحماية المدنيين في قطاع غزة)). وشدد على أن غزة تشهد ((جرائم وحشية)) في حق المدنيين، والأبرياء، والمنشآت الصحية، ودور العبادة، وأن هذا يتطلب جهداً جماعياً ((لوقف هذه الكارثة الإنسانية)).

يشار إلى أن القمة الاستثنائية لمجموعة ((بريكس))، انعقدت بمشاركة رؤساء دول المجموعة، بالإضافة إلى زعماء الدول التي تمت دعوتها للانضمام في يناير الماضي، خلال قمة ((بريكس)) في جوهانسبيرغ، وهي: الإمارات، والسعودية، والأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران. كما شارك أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في القمة.

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