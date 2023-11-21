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رئيس الدولة: الوضع الخطير في غزة يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار وحماية المدنيين

11/21/2023 7:24:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة ((بريكس)) بشأن الأوضاع في قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي. ودعا إلى الاجتماع الاستثنائي سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس مجموعة ((بريكس)) لبحث تطورات الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة. وشارك في الاجتماع قادة وممثلو كلٍ من روسيا والصين والبرازيل والهند إضافة إلى الدول المدعوة إلى الانضمام إلى ((بريكس)) ابتداء من العام المقبل وهي ـ إلى جانب دولة الإمارات ـ المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له وجهها بهذه المناسبة، دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق والوقف الفوري لإطلاق النار. وأكد سموه أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة هو إعادة إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس ((حل الدولتين)) وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. جهود وشدد سموه على ضرورة بذل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة المتضررين والعمل على إيجاد بيئة من السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ومواصلة جميع الجهود لضمان أن يصبح الحوار والتعايش السلمي طريقاً للاستقرار في المنطقة. وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((شاركت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة.. الوضع الخطير في القطاع يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار.. تؤكد الأزمة الحالية أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام)).

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