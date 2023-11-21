أطعمة في «COP 28» تتوافق مع هدف تفادي ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية

تستهدف رئاسة مؤتمر الأطراف ((COP28)) تقديم قوائم طعام، تتوافق مع جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية في العديد من المطاعم، خلال فعاليات المؤتمر لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، بما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لاستضافة COP28 محايد للكربون.

ويستعرض أكثر من 90 منفذاً للأطعمة والمشروبات مجموعة متنوعة من فنون الطهي، بما في ذلك حديقة شاحنات لطعام نباتي 100%، وقاعة الطعام الأفريقية ((الكيبولان))، فيما يُتوقع تقديم 250 ألف وجبة يومياً خلال المؤتمر.

ولضمان أن تكون قوائم الطعام داعمة للعمل المناخي ومتماشية مع معايير الاستدامة تُلزم رئاسة المؤتمر منافذ الطعام باعتماد آليات إعادة التدوير، وتوفير التدريب على مبادئ الاستدامة للعاملين، وتقليل استخدام مواد التغليف البلاستيكية، والحد من الإهدار.

ويتعاون كل من رئاسة COP28، ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومطعم ((إرث))، لدعم المطاعم في تقديم أطعمة ومشروبات صديقة للبيئة.

كما تعاون الفريق المسؤول عن تقديم الطعام لدى COP28 مع شركة Nutritics لتمكين مقدمي الأطعمة من حساب كثافة الكربون والمياه في الأطعمة والمشروبات.

حيث يتعين على المطاعم أن تلتزم بتضمين معايير الاستدامة الخاصة بالكربون، وكثافة المياه، والمواد المغذية في 50% على الأقل من خيارات قوائم الطعام، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الوطنية لدولة الإمارات بشأن المواد الغذائية، ومن خلال توفير معلومات عن البصمة الكربونية لكل وجبة سيتمكن الزوار من اتخاذ خيارات مستدامة ومسؤولة عند تناول الطعام خلال COP28.

ورشة عمل

وتحت رعاية معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في COP28، كانت رئاسة المؤتمر استضافت، بالشراكة مع شبكة ((مانيفيستو الطهاة))، ورشة عمل في أكتوبر الماضي لشرح أهمية تطبيق استراتيجية الأطعمة المستدامة والصديقة للبيئة، ويمكن معرفة مزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية من خلال متابعة حساب @climateconsciouscatering على منصة ((إنستغرام)).

وسيتوفر لزوار COP28 العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات في المنطقتين الزرقاء والخضراء، فيما تتاح الحجوزات حالياً لمطاعم مختارة عبر تطبيق Eat.