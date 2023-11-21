وزير نمساوي: نشيد بدعم الإمارات للعمل المناخي

أكد ألكسندر شالينبرغ، وزير الشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا، أن بلاده ستشارك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، بوفد يضم أعلى المستويات السياسية وبوفد تجاري كبير وممثلين من المجتمع المدني، بما يجسد أهمية المؤتمر في مناقشة تحديات التغير المناخي.

وأشار إلى ضرورة تقديم استثمارات عالمية كبيرة في الطاقة المتجددة ومضاعفة جهود تقليل انبعاثات الكربون، والتعاون مع الدول النامية في مسائل مثل الخسائر والأضرار، والتركيز على التخفيف والتكيف. وأعرب عن أمله في أن يحقّق المؤتمر التوقعات المعقودة عليه. وأشاد الوزير بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات في مجال العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ.

مؤكدًا دعم النمسا وتأكيدها على طموح والتزام دولة الإمارات بإنجاح ((COP28))، مؤكداً قوة العلاقات الاستراتيجية بين النمسا والإمارات. ويُعقد ((COP28)) بدءاً من 30 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 70,000 مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة صناعة عالمية وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.