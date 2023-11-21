«COP28» فرصة لتصحيح المسار و معالجة أزمة المناخ

مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، والظواهر الجوية المتطرفة، التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، فإن مؤتمر ((COP28)) يمثل فرصة محورية لتصحيح المسار، وتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ.

وذلك لأن هذا المؤتمر هو المكان الذي سيقوم فيه العالم بتقييم التقدم المحرز في اتفاق باريس أو معاهدة المناخ التاريخية المبرمة في عام 2015، ورسم مسار العمل للحد بشكل كبير من الانبعاثات وحماية الأرواح، وسبل العيش المتصالحة من البيئة المحيطة.

وأصدر الأمين العام أنطونيو غوتيريش نداء قوياً لزعماء العالم قال فيه: ((إن فجوة الانبعاثات أشبه بوادي الانبعاثات- واد مليء بالوعود الكاذبة، والأرواح المكسورة، والأرقام القياسية المحطمة))، مشدداً على أن التغيير يجب أن يبدأ من قمة دبي، داعياً البلدان إلى الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ضمن إطار زمني واضح يتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية.

وكذلك الدول التي لم تفعل ذلك بعد، للإعلان عن مساهماتها في صندوق المناخ الأخضر، وصندوق الخسائر والفيضانات الجديد، صندوق الأضرار ((لبدء البداية الصاخبة)).

ويأتي هذا النداء قبل عشرة أيام فقط من انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP28 في إكسبو دبي، حيث سيتم اختتام أول تقييم عالمي لتنفيذ اتفاقية باريس، وإبلاغ الجولة التالية من المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)، التي يجب على البلدان تقديمها في 2025، مع أهداف 2035.

كما يجب أن يؤدي الطموح العالمي في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً إلى رفع انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2035 إلى مستويات، تتفق مع مسارات 2 درجة مئوية، و1.5 درجة مئوية.

وفي السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث يتم الوفاء بجميع المساهمات المحددة وطنياً المشروطة وتعهدات صافي الصفر، يمكن تحقيق الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 2.0 درجة مئوية.

ومع ذلك فإن تعهدات صافي الصفر لا تعتبر ذات مصداقية في الوقت الحالي، فلم تقم أي من دول مجموعة العشرين بخفض الانبعاثات بوتيرة تتفق مع أهداف صافي الصفر، وحتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً فإن احتمال الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية لا يتجاوز 14%.

ومن أجل الحفاظ على مناخ صالح للعيش لكل العالم لا بد أن يتراجع إنتاج الفحم والنفط والغاز بسرعة، ولا بد أن تتضاعف قدرة الطاقة المتجددة العالمية، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، ويحتاج تمويل التكيف والاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ إلى قفزة نوعية، ويجمع مؤتمر COP28 قادة الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.

وحمل تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة يوم الاثنين الماضي رسالة واضحة، مفادها أنه ما لم تكثف البلدان العمل المناخي، وتقدم أكثر مما وعدت به في تعهداتها لعام 2030، فإن العالم يتجه نحو ارتفاع درجات فوق مستويات ما قبل الصناعة بين 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أثناء تقديم التقرير من نيروبي: إنه لم يتم ترك أي شخص أو اقتصاد بمنأى عن تغير المناخ، مؤكدة الحاجة الملحة إلى ((التوقف عن تسجيل سجلات غير مرغوب فيها بشأن انبعاثات غازات الدفيئة، وارتفاع درجات الحرارة العالمية والطقس المتطرف)).

وشددت على أنه ((يجب علينا بدلاً من ذلك أن نخرج الإبرة من نفس الأخدود القديم المتمثل في عدم كفاية الطموح وعدم كفاية الإجراءات، والبدء في تسجيل أرقام قياسية أخرى في خفض الانبعاثات، وفي التحولات الخضراء والعادلة، وفي تمويل المناخ)).

ومن أجل العودة إلى المسار الصحيح لارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة يجب خفض الانبعاثات بنسبة 28% على الأقل مقارنة بالسيناريوهات الحالية، وسيتطلب الوصول إلى حد 1.5 درجة مئوية خفضاً بنسبة 42%.

وتؤكد التقارير المناخية أنه إذا لم يتغير شيء، ففي عام 2030 ستكون الانبعاثات أعلى بمقدار 22 جيجا طن من الحد المسموح به، وهو 1.5 درجة مئوية- وهو ما يقرب من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية للولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي مجتمعة.