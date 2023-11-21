سوق أبوظبي العالمي شريكاً رئيساً لتمويل المناخ في «COP28»

أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن تعيينه شريكاً رئيساً لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف ((COP28)) المقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

حيث تسلّط هذه الشراكة الضوء على المكانة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز الرائد لتمويل المناخ في المنطقة، والذي يدعم تكوين رأس المال وتوظيفه، ويستمر في تطوير وإصدار منتجات ولوائح مالية مبتكرة لتحقيق التقدم نحو سد فجوة تمويل المناخ والتي تقدر بنحو 11 تريليون دولار من رأس المال اللازم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن موقعه كشريك رئيسي لتمويل المناخ، سينظم سوق أبوظبي العالمي سلسلة من جلسات التفاوض الاستراتيجية والمناقشات التفاعلية في المنطقتين الزرقاء والخضراء، لتسليط الضوء على منظومته الشاملة لتمويل المناخ خلال مؤتمر الأطراف ((COP28)). وفي إطار يوم ((التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين)) خلال مؤتمر الأطراف ((COP28)) .

والذي يصادف يوم 4 ديسمبر المقبل، يستضيف سوق أبوظبي العالمي النسخة الـ6 من ((ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام)) بالشراكة مع ((مصدر))، حيث يعد الملتقى إحدى المبادرات الرئيسية التي تقام في إطار منصة ((أسبوع أبوظبي للاستدامة)).