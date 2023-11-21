«التغير المناخي»: خارطة طريق لتحقيق الحياد المناخي في صناعة الأسمنت

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق الحياد المناخي في مصانع الأسمنت من خلال خارطة طريق ترتكز على 5 أهداف رئيسة، وهي تعزيز تنافسية صناعة الأسمنت الأخضر في الأسواق الوطنية والعالمية، وتطبيق تقنيات جديدة مستدامة تساهم في خفض انبعاث نسب الكربون، وتطبيق معايير التنمية المستدامة في مصانع الأسمنت ضمن مبادرة الطموح المناخي وخطة طريق مصانع الأسمنت نحو الحياد المناخي، وتعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة وحماية البيئة وتعزيز الاستخدام المستدام.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل البيئي مرتبط بشكل كبير ووثيق بالمتغيرات المناخية، لا سيما الانبعاثات المسببة للتلوث.

حيث يعد قطاع الأسمنت مسؤولاً عن 6 ــ 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، والذي يلقي بظلاله على كافة دول العالم، حيث تتفاوت جهود العمل المناخي بينها بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن دولة الإمارات تعد من أسرع الدول في العالم استجابة للحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال مبادرة الحياد المناخي بحلول 2050.

جهود

وأوضحت الوزارة في الدليل الإرشادي لتحقيق الحياد المناخي لمصانع الأسمنت أن انبعاثات الكربون في مصانع الأسمنت في الدولة تشكل 6%، وهناك جهود تقودها وزارة التغير المناخي بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والهيئات والجهات ذات العلاقة بهدف إحداث التوازن البيئي في العمليات لقياس الآثار البيئية التي تتسبب بها مصانع الأسمنت.

وذلك بتفعيل أكبر قدر ممكن من أفضل الممارسات المحلية منها والعالمية، لدعم وتقليل الانبعاثات الكربونية بما لا يعيق النمو الاقتصادي والطلب المتزايد من السوق على الأسمنت ذات الجودة العالية، والتي يتم تصنيعها في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت مؤخراً خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني في مصانع الأسمنت، وتقوم مبادئها على الالتزام الجماعي لشركات الأسمنت المساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال تحقيق صافي صفري انبعاثات كربونية للمساعدة في الحد من الاحتراز العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، حيث تسلط خارطة الطريق الضوء على تسارع كبير في تدابير الإزالة للكربون لتحقيق الخفض المرتبط بالخرسانة، وكما تدفع نحو تدابير إزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبط بالخرسانة 2030 بنسبة 25%.