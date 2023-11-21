اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية تضيء على محاور مفاوضات «COP28»

نشرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تقريراً جديداً لمساعدة الحكومات على اتخاذ القرار بشأن التقييم العالمي للأهداف المناخية العالمية خلال مؤتمر الأطراف ((COP28))، ويعكس هذا التقرير آراء الحكومات ووجهات نظرها بشأن المحاور الرئيسة التي يمكن لهذا القرار أن يركز عليها خلال المفاوضات الجادة التي سيحتضنها مؤتمر الأطراف ((COP28)) في دولة الإمارات.

ويعد التقييم العالمي جزءاً من اتفاق باريس للمناخ ووسيلة رئيسية لتقييم استجابة دول العالم لمواجهة أزمة التغير المناخي وإيجاد مسار أفضل للمضي قدماً، حيث يقدم لمحة شاملة عن المناقشات التي جرت خلال الحوار الفني، وتحديد المجالات الرئيسية لمزيد من العمل لسد الفجوات ومعالجة التحديات والحواجز في تنفيذ اتفاق باريس.

كما يقدم تقييماً جماعياً للتقدم نحو تحقيق الغرض والأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس وإبلاغ الأطراف بالمجالات المحتملة لتحديث وتعزيز عملها ودعمها، وكذلك لتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي.

ومنذ اعتماده، حقق اتفاق باريس نجاحاً شبه عالمي للعمل المناخي من خلال تحديد الأهداف وإرسال الإشارات إلى العالم بشأن مدى إلحاحها للاستجابة لأزمة المناخ وبينما يستمر العمل، هناك حاجة إلى المزيد الآن على جميع الجبهات.

وأشار التقرير إلى أن هناك التزاماً عالمياً واسع النطاق باتفاق باريس ودوره المركزي فيه وتحفيز العمل التعاوني اللازم لمعالجة أزمة المناخ، وقد ألهمنا ذلك تقدماً كبيراً في إجراءات التخفيف والتكيف والدعم العالمي، وذلك ضد التوقعات التي تم تقديمها قبل اعتمادها، إذ أدى اتفاق باريس إلى مساهمات كبيرة من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل إلى خفض التوقعات، إلا أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف الطويلة الأجل.

وبيّن التقرير أن تسريع وتيرة العمل بشأن تغيّر المناخ أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة وتطوير السياسات والتدابير التي تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة ويمكن جعل التنمية داعمة بشكل متبادل من خلال نهج يشمل المجتمع بأكمله، ولقد تم إحراز تقدم في إطار اتفاق باريس نحو إعداد ونشر المساهمات المحددة وطنيا الجديدة والمحدثة، إلى جانب تعزيز العمل والدعم المناخيين من خلال تحفيز الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف.